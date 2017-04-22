The Guardian отключила Facebook Instant Articles и Apple News — они не работают для газеты


В 2016 году The Guardian превратила все свои статьи в «Instant Articles» для Facebook (а попробовала сам формат годом ранее). С осени 2015 все статьи газеты попали в Apple News. Теперь пришлось констатировать, что платформы не конвертируют читателей в «членов клуба» газеты и газета их отключила, передал «Мы и Жо». С Google AMP работа продолжается — этот канал приносит 60% мобильного трафика The Guardian.

Facebook Instant Articles не имеют смысла для издателей

The Guardian отключилась от Facebook Instant Articles и Apple News

Британская газета The Guardian отключилась от Facebook Instant Articles и Apple News, пишет Digiday. В прошлом году The Guardian превратила в Instant Articles все свои статьи. Газета была одним из первых британских пользователей нового формата (весной 2015 года The Guardian и BBC News начали использовать Instant Articles). В октябре 2015 The Guardian оказалась одной из первых участниц программы… read more "

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