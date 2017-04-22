В 2016 году The Guardian превратила все свои статьи в «Instant Articles» для Facebook (а попробовала сам формат годом ранее). С осени 2015 все статьи газеты попали в Apple News. Теперь пришлось констатировать, что платформы не конвертируют читателей в «членов клуба» газеты и газета их отключила, передал «Мы и Жо». С Google AMP работа продолжается — этот канал приносит 60% мобильного трафика The Guardian.