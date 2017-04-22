Неизвестные доброжелатели распространили через WikiLeaks, якобы инструкцию к утилите Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США «Плачущий ангел» (Weeping Angel). […] «Плачущий ангел» позволяет прослушивать комнату при помощи вмонтированного в телевизор микрофона [Roem.ru: микрофоны часто стоят в пульте управления ТВ, для голосового управления устройством, а не в самом параллелепипеде с экраном — выключателя у пульта нет], с последующей отправкой записей в ЦРУ. Инструмент был разработан ЦРУ совместно с британской службой контрразведки MI-5, утверждает ТАСС. Агентство напомнило, что эти программы для телевизоров не помогли владельцам предотвратить утечку. Сейчас ЦРУ и ФБР, якобы, пытаются выловить информатора WikiLeaks. Разработки англосаксов не позволяют однозначно заявить, что стороны получили технологическое преимущество над другими державами — в других странах разрабатываются свои программы. Так ещё в сентябре 2015 года подрядчик МВД РФ открыто заказал разработку софта подсматривающего за «информацией» через Smart TV.



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Samsung «прописал большого брата» в официальные описания своих Smart TV ещё в начале 2015 года. Тогда корпорация предупредила, что разговоры владельцев ТВ пишутся и прослушиваются, за границей, по отношению, например, к российским телезрителям. В марте 2017 Рафаэль Шеель (Rafael Scheel), исследователь безопасности из компании Oneconsult, показал, что 90% умных телевизоров уязвимы к атакам, с взломанных ТВ можно шпионить за телезрителями. На практике взлом ТВ необязателен. Китайская компания TP Vision (производитель выпускает Smart TV под когда-то голландской маркой «Philips») преследовалась за попытку шпионажа в 2012—2013 годах нидерландским департаментом охраны персональных данных; в том же 2013, как писала Лента.ру, владелец смарта другой марки — LG, обнаружил слежку, причём после того как «отключил» на телевизоре запись своих действий.