Роскомнадзор (РКН) отправил провайдерам около 50 ip-адресов Google, теперь операторы обязаны их заблокировать. В «выгрузке» для провайдеров инициатором блокировки обозначена Генпрокуратура. Адреса (наряду с адресами других владельцев) попали в так называемое «резиновое» решение о блокировке «27−31−2018» от 2018−04−16, в него, в частности, помещаются адреса VPN, нецензурирующих трафик по нормам РКН. На момент публикации, число жалоб на неработающий Google небольшое, но растёт, по данным специализированного сервиса downdetector. В ночь на 22 апреля полностью или частично неработоспособны, при прямом обращении через российских операторов связи: поиск Google, Gmail, Analytics, YouTube.
Ранее РКН блокировал Google в июне 2017 года. Руководитель ведомства Александр Жаров, не вдаваясь в подробности, тогда объяснил, что у Google стоял редирект с сайта букмекерской компании. По утверждению Александра Литреева в выгрузке к блокировкам находился длинный адрес вида www.google.ru/aclk… — Google использует их для редиректа после показа рекламы, сам адрес не равен адресу рекламировавшегося и запрещённого стороннего сайта. Эта блокировка началась в середине рабочего дня и была быстро снята.
#телеграмживи #roskomnadzor Google (сам) пошёл.
74.125.131.101
64.233.165.106
и там ещё пачка
17 апреля лидер запрещённого для доступа из РФ мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал раздать миллионы долларов создателям нецензурирующих VPN и прокси-серверов. По мнению разработчика Алексея Тутубалина, действия Павла Дурова и энтузиастов, запускающих прокси, могут привести к быстрому расползанию токсичных клиентов держателей прокси-серверов по хостингам.
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И ещё пачка пришла
Свежачок. 47 адресов:
172.217.20.46
172.217.21.174
172.217.22.174
173.194.221.103
173.194.221.105
173.194.221.106
173.194.221.147
173.194.221.99
173.194.222.103
173.194.222.104
173.194.222.105
173.194.222.106
173.194.222.147
173.194.222.99
173.194.73.103
173.194.73.104
173.194.73.105
173.194.73.106
173.194.73.99
209.85.233.103
209.85.233.105
209.85.233.106
209.85.233.99
216.58.207.206
216.58.207.238
216.58.209.142
216.58.211.142
64.233.161.103
64.233.161.104
64.233.161.105
64.233.161.147
64.233.163.103
64.233.163.147
64.233.164.103
64.233.164.104
64.233.164.105
64.233.164.106
64.233.164.147
64.233.164.99
64.233.165.106
74.125.131.101
74.125.205.103
74.125.205.104
74.125.205.105
74.125.205.106
74.125.205.147
74.125.205.99
Прошла пара часов и отличный, надо заметить, интернет стал на гугл-сервисах. Gmail и YouTube, например, как бы, работают. Как бы: