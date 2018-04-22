Роскомнадзор по указанию Генпрокуратуры отправил на блокировку несколько ip Google


Роскомнадзор (РКН) отправил провайдерам около 50 ip-адресов Google, теперь операторы обязаны их заблокировать. В «выгрузке» для провайдеров инициатором блокировки обозначена Генпрокуратура. Адреса (наряду с адресами других владельцев) попали в так называемое «резиновое» решение о блокировке «27−31−2018» от 2018−04−16, в него, в частности, помещаются адреса VPN, нецензурирующих трафик по нормам РКН. На момент публикации, число жалоб на неработающий Google небольшое, но растёт, по данным специализированного сервиса downdetector. В ночь на 22 апреля полностью или частично неработоспособны, при прямом обращении через российских операторов связи: поиск Google, Gmail, Analytics, YouTube.

Роскомнадзор и Генпрокуратура заблокировали Google 21-22 апреля 2018 года, по резиновой записи в реестре о VPN

Ранее РКН блокировал Google в июне 2017 года. Руководитель ведомства Александр Жаров, не вдаваясь в подробности, тогда объяснил, что у Google стоял редирект с сайта букмекерской компании. По утверждению Александра Литреева в выгрузке к блокировкам находился длинный адрес вида www.google.ru/aclk… — Google использует их для редиректа после показа рекламы, сам адрес не равен адресу рекламировавшегося и запрещённого стороннего сайта. Эта блокировка началась в середине рабочего дня и была быстро снята.

#телеграмживи #roskomnadzor Google (сам) пошёл.
74.125.131.101
64.233.165.106
и там ещё пачка

17 апреля лидер запрещённого для доступа из РФ мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал раздать миллионы долларов создателям нецензурирующих VPN и прокси-серверов. По мнению разработчика Алексея Тутубалина, действия Павла Дурова и энтузиастов, запускающих прокси, могут привести к быстрому расползанию токсичных клиентов держателей прокси-серверов по хостингам.

Выбор редакции

Добавить 3 комментария

  • Ответить
    Филипп Кулин ООО Дремучий Лес

    Свежачок. 47 адресов:
    172.217.20.46
    172.217.21.174
    172.217.22.174
    173.194.221.103
    173.194.221.105
    173.194.221.106
    173.194.221.147
    173.194.221.99
    173.194.222.103
    173.194.222.104
    173.194.222.105
    173.194.222.106
    173.194.222.147
    173.194.222.99
    173.194.73.103
    173.194.73.104
    173.194.73.105
    173.194.73.106
    173.194.73.99
    209.85.233.103
    209.85.233.105
    209.85.233.106
    209.85.233.99
    216.58.207.206
    216.58.207.238
    216.58.209.142
    216.58.211.142
    64.233.161.103
    64.233.161.104
    64.233.161.105
    64.233.161.147
    64.233.163.103
    64.233.163.147
    64.233.164.103
    64.233.164.104
    64.233.164.105
    64.233.164.106
    64.233.164.147
    64.233.164.99
    64.233.165.106
    74.125.131.101
    74.125.205.103
    74.125.205.104
    74.125.205.105
    74.125.205.106
    74.125.205.147
    74.125.205.99

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое