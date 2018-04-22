Роскомнадзор (РКН) отправил провайдерам около 50 ip-адресов Google, теперь операторы обязаны их заблокировать. В «выгрузке» для провайдеров инициатором блокировки обозначена Генпрокуратура. Адреса (наряду с адресами других владельцев) попали в так называемое «резиновое» решение о блокировке «27−31−2018» от 2018−04−16, в него, в частности, помещаются адреса VPN, нецензурирующих трафик по нормам РКН. На момент публикации, число жалоб на неработающий Google небольшое, но растёт, по данным специализированного сервиса downdetector. В ночь на 22 апреля полностью или частично неработоспособны, при прямом обращении через российских операторов связи: поиск Google, Gmail, Analytics, YouTube.

Ранее РКН блокировал Google в июне 2017 года. Руководитель ведомства Александр Жаров, не вдаваясь в подробности, тогда объяснил, что у Google стоял редирект с сайта букмекерской компании. По утверждению Александра Литреева в выгрузке к блокировкам находился длинный адрес вида www.google.ru/aclk… — Google использует их для редиректа после показа рекламы, сам адрес не равен адресу рекламировавшегося и запрещённого стороннего сайта. Эта блокировка началась в середине рабочего дня и была быстро снята.

#телеграмживи #roskomnadzor Google (сам) пошёл.

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и там ещё пачка

17 апреля лидер запрещённого для доступа из РФ мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал раздать миллионы долларов создателям нецензурирующих VPN и прокси-серверов. По мнению разработчика Алексея Тутубалина, действия Павла Дурова и энтузиастов, запускающих прокси, могут привести к быстрому расползанию токсичных клиентов держателей прокси-серверов по хостингам.