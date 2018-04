В этой статье мы с вами пробежимся галопом не только по Европам, но также по Америке и Азии: Bitcoin Superconference в Далласе (США), Crypto Assets Conference во Франкфурте (Германия) и конференция-форсайт Token 2049, завершившаяся недавно в Гонконге. Чем жило мировое блокчейн-сообщество в первом квартале 2018 года?

Bitcoin Superconference ( 16 — 18 февраля)

На Bitcoin Superconference в Далласе Тим Драпер (Tim Draper) сказал, что венчурные капиталисты предоставляют плохой и дорогой сервис. Покаявшись таким образом, он заметил, что так же обстоят дела и у банков, страховых компаний, в системе здравоохранения… Список можно продолжить. Технология блокчейн существенно упрощает доступ к инвестициям, позволяет оптимизировать банковские транзакции, осуществлять безопасный трансфер медицинской информации. Кроме того, вопреки распространенному мнению, эта технология позволяет декриминализировать такие «серые зоны», как вторичный рынок билетов, что особенно актуально накануне чемпионата мира по футболу. Заметим, что российско-израильский проект Eticket4 в третий день конференции показывал именно этот юзкейс и привлек внимание криптосообщества, доказав актуальность проблемы. Но больше всего г-на Драпера вдохновляет концепция смарт-контрактов, которая появилась в блокчейне второго поколения. Он ссылается на опыт работы с Эстонией и утверждает, что смарт-контракты в недалеком будущем окажут существенное влияние на законодательство. Тим Драпер рисует «дивный номер мир», построенный на доверии. Но, к сожалению, репутация не всегда бывает достаточной гарантией порядочности контрагента.

Не стоит представлять г-на Драпера идеалистом, рыцарем без страха и упрека. Он представитель «больших денег» и решает свои задачи, в частности, стремится сократить налоговые выплаты. Он рассчитывает на то, что государствам придется пойти на уступки, поскольку люди найдут возможность инвестировать в интересующие их активы, несмотря ни на какие запреты. Забегая вперед скажу, что в этом его поддерживает легендарный Джимми Сонг (см. далее, Token 2049) из core-команды Bitcoin.

Однако отмечу, что «большие деньги» не всегда рады конкуренции со стороны токенов. Достаточно вспомнить запрет на продвижение криптопроектов со стороны Facebook, Instagram и Twitter. Многие проекты таким образом единомоментно оказались отрезаны от своей аудитории, и никого особо не заботили их потребности, права и свободы. Может быть, кто-то просто хотел прикупить крипты, но курс был высоковат…

Учитывая сложившуюся ситуацию, мне было особенно интересно поговорить с представителями компании Social Wallet, чей стенд размещался в выставочной зоне. Дело в том, что их инструмент предназначен для трансфера токенов через аккаунты в социальных сетях, в том числе — через Facebook и Twitter. Они используют API Facebook, и их приложение уже прошло валидацию Facebook. Может быть потому, что они не говорят про крипту, ICO и TGE, а молча делают криптоплатежи ежедневной рутиной. Получается, что публично Facebook заявляет о борьбе с криптой, но технически уже внедрил ее в свою экосистему.

* * *

Вы наверняка бывали на рок-фестивалях. Вспомните этот волнующий момент, когда солист культовой группы выбегает на сцену и пробует микрофон. Именно так начался второй день конференции в Далласе, благодаря знаменитому Джеймсу Алтушеру (James Altucher), гуру блокчейна, писателю и эксцентричному миллионеру. Джеймс представил свое видение того, как будет развиваться криптоиндустрия в 2018 году.

Отвлекитесь на минутку. Однажды Тим Лири (Tim Leary) сказал, что место рокера в массовой культуре займет компьютерный гик. Сегодня мы можем утверждать, что криптоинвестор подобен рок-идолу 1980-х. Кроме того, легендарный визионер утверждал, что «многие реальные действия происходят в так называемом киберпространстве. Люди научились загружать, активировать и передавать свои мозги». Если заменить «мозги» на «деньги», то получится идеальное описание презентации Алтушера.

Его первая идея: не существует тайны банковских транзакций. Честно говоря, учитывая последние публикации, посвященные скандалу с участием Facebook и Cambridge Analitica, складывается впечатление, что тайны вообще не существует. Так что откровение Джеймса даже шокирующим не назовешь. А вот то, как он разворачивает свою мысль заслуживает внимания. С его точки зрения, проникновение человека в мир денег создает основу для многочисленных злоупотреблений. Идеальная транзакция в мире Алтушера — это дело только двух людей: того, кто отправляет деньги, и того, кто их получает. Все остальные функции должны быть делегированы элементам ИТ-инфраструктуры. Потому что у машин нет своих личных финансовых интересов, которые могут представлять угрозу для транзакции. Итак, банковская тайна — залог безопасности финансовых операций, а тотальная автоматизация — залог сохранения тайны. Другими словами, «деньги любят тишину».

Биткоин (BTC) в достаточной степени обеспечивает безопасность (читай: секретность) транзакций, но при этом скорость транзакций мала, и количество операций в секунду оставляет желать большего.

Внедрение смарт-контрактов в Эфириуме (ETH) существенно расширило возможность криптовалюты — вспомните восторженные отзывы Тима Драпера об этом нововведении в первый день конференции. Да, скорость транзакций в блокчейне второго поколения увеличилась. И все-таки количество операций в секунду не позволяет криптовалютам, созданным на базе ETH, конкурировать с традиционными платежными системами, такими, как Visa. Забегая вперед скажем, что на конференции в Гонконге коллеги из Enecuum показали, говоря словами База Светика, что «бесконечность не предел». Предложенное ими решение HyperDAG, в сочетании с мобильным майнингом, произвело настоящий фурор. Можно сказать, что к концу первого квартала проблема скорости транзакций оказалась решена.

Далее Джеймс говорил о проблеме мошенничества, которая тормозит развитие криптосообщества. Многие проекты пытаются «тупо срубить бабла на хайпе». А для развития технологии нужны продукты, которые не могут существовать без блокчейна, также, как в свое время для развития облаков были нужны приложения соответствующей архитектуры. Вообще г-н Алтушер считает, что на рынке появляется слишком много новых токенов и рекомендует инвесторам проверять, действительно ли токен необходим для развития проекта или фаундерам просто лениво доказывать «дорогим и медленным» венчурным инвесторам коммерческие перспективы своей идеи. «Интернет денег» (Internet of Money) велик, но «пряников сладких всегда не хватает на всех», значит, и на этом рынке тоже нет места ленивым дуракам: ни среди инвесторов, ни среди фаундеров. Таков финальный аккорд выступления Джеймса. И он сошел со сцены под аплодисменты фанатов.

* * *

Помимо главной сцены, на Bitcoin Superconference была организована также комната специальных тем (Special Topics Room), куда я и перешел сразу по завершении риторических упражнений Джеймса Алтушера. Меня заинтересовал доклад Валентина Шмида (Valentin Schmid), главного редактора интернет-издания The Epoch Times, на тему: «Почему Биткоин — это деньги» (Why Bitcoin is Money).

Валентин говорил об истории денег, сравнивая криптовалюты вообще и Биткоин в частности, с другими «агрегатными состояниями» денег, такими как банковские кредиты, «фиатные» деньги и золото. Согласно его презентации, только в США «фиатных» денег на $15,6 триллионов, золота во всем мире почти в два раза меньше — от 8 до 10 триллионов в долларовом эквиваленте. Биткоинов в мире всего на 250 миллионов долларов. Г-н Шмид делает вывод: получается, что Биткоин — самая дорогая криптовалюта сегодня — на самом деле стоит очень дешево. Почему это важно? Потому что доказывает тот факт, что Биткоин не является «пузырем», о чем свидетельствует низкая оценка, никем конкретно не контролируемый и не-возвратный кредитный цикл (no reflexive credit cycle). При этом в Гонконге Джимми Сонг, один из ветеранов core-команды Биткоин, признает, что за время существования Биткоина надулись и лопнули аж три пузыря. Правда, минимальные показатели курса после каждого нового пика многократно превосходили максимальные показатели предыдущей волны, так что в итоге Биткоин пока растет.

Еще одно смелое заявление Валентина — Биткоин надежнее «фиата» и золота, потому что и то, и другое можно украсть, вывести из обращения. Криптокошелек тоже можно взломать, но сама по себе сеть Биткоин надежнее, чем Форт Нокс.

Выводы главного редактора The Epoch Times вполне оптимистичны: у криптовалют однозначно есть будущее, будущее стабильных займов, покупок и простых интерфейсов.

* * *

Самым заметным событием последнего дня конференции стало выступление Лин Ульбрихт (Lyn Ulbricht), матери Росса Ульбрихта (Ross Ulbricht), создателя печально известной анонимной торговой площадки «Шелковый путь», который осужден на два пожизненных заключения — таким серьезным показался ущерб, нанесенный обществу функционированием этого сайта. «Шелковый путь» стал настоящей иконой даркнета. Эта история наглядно иллюстрирует печальную истину: Свобода и Тайна в сочетании опасны как для личной жизни, так и для общественного здоровья.

Тем не менее, у Росса есть сторонники, которые утверждают, что он невиновен. Преимущественно это его близкие родственники и друзья. Они запустили общественную инициативу «Свободу Россу!». По-настоящему интересным этот проект делают отнюдь не материалы дела Росса, а собранные публикации, посвященные проблеме цифровой свободы, права на владение собственным «цифровым следом» или, если пользоваться термином создателя biolink.tech Евгения Черешнева, — «цифровой ДНК». Команда Лин Ульбрихт цитирует знаменитого конспиролога Пола Йосефа Ватсона (Paul Joseph Watson): «(Американское) Правительство использует кейс Росса как Троянского коня для создания прецедента, который позволит ограничить свободу в Интернете и принять законы, которые самым решительным образом изменят лицо Всемирной паутины».

После того как г-жа Ульбрихт поделилась своим видением «дела Росса», она зачитала его послание участникам конференции, которое я хочу здесь частично процитировать:

«…Мы найдем наилучший путь развития сообщества, если будем учиться на ошибках друг друга и копировать успешные примеры. Мы находимся в середине технологической революции, ее плоды уже сейчас прекрасны… Это революция возможностей. Сегодня больше чем когда-либо мы нуждаемся в саморефлексии, результаты которой могут быть описаны количественными показателями. Давайте придерживаться тех принципов, на которых вырос Биткоин: децентрализация, расширение возможностей индивидуума и признание сообщества как ценности».

В этой связи нужно сказать еще пару слов про сообщество. К криптоэнтузиастам-одиночкам присоединились представители большого бизнеса. Удастся ли, несмотря на это, сохранить дух этой «финансовой субкультуры», ее ценности, которые упоминает Росс, учитывая, что они не совпадают с ценностями венчурных капиталистов, — неясно.

Фигура Росса, безусловно, неоднозначная (позже мы еще раз вернемся к этой истории), но он не пошел на сделку со следствием и отдал всю свою Свободу за чью-то Тайну. Да, Тайна без Ответственности представляет угрозу — благодаря истории Росса Ульриха это стало вполне очевидно. Потому-то идею регулирования криптовалютного рынка нельзя считать однозначно вредной, хотя она и противоречит анархическим воззрениям многих энтузиастов. Регуляция позволит участникам сообщества разделить ответственность. Это условие, которое озвучивают представители крупного капитала. При этом, нравится оно нам или нет, но именно венчурные капиталисты могут легализовать криптовалютные инициативы или, напротив, утопить их, если не удастся договориться с сообществом. Можно сказать, что найти баланс между этикой сообщества и интересами крупного бизнеса — это основной вызов, который брошен сегодня криптомиру. Эта задачка посерьезнее, чем существенное увеличение количества транзакций в секунду.

Crypto Assets Conference ( 26 — 27 февраля)

Как вы уже поняли, американские криптоэнтузиасты «первого призыва» достаточно анархично настроены и идея регуляции (и даже саморегуляции) их не слишком вдохновляет, равно как необходимость сотрудничества со «старыми деньгами». Идея тотальной свободы до сих пор кружит головы и разработчикам, и спекулянтам. Напротив, европейское криптосообщество на конференции в Германии охотно обсуждало вопросы регуляции и освоения технологии блокчейн традиционными финансовыми институтами. Так, например, Александр Кулум (Alexander Culum) из компании Brainbot назвал свою презентацию «Управление адаптацией технологии блокчейн: предстоящие вызовы». И, хотя говорил он о тех же проблемах, что и американцы (масштабируемость, доступность, юзабилити), но акценты ставил совершенно иначе: «нам все еще нужна традиционная финансовая система». А что думают представители этой системы о перспективах сотрудничества с блокчейн-сообществом? — некоторые ответы можно было услышать во время выступления Дирка Буллманна (Dirk Bullmann) из Управления по вопросам инфраструктуры и платежей в Европейском центральном банке. Его тема звучала просто, но значительно: «Блокчейн с точки зрения Центрального банка». И это — квинтэссенция европейского подхода, для которого характерна двухуровневая дискуссия: о материальных активах и инвестициях (то есть, в нашем случае, о криптовалютах) с одной стороны и об инфраструктуре и технологиях — с другой. Его основной месседж свидетельствует о том, что у криптоинициатив в Европе вполне радужные перспективы: рынок финансовых услуг должен идти в ногу с технологическим прогрессом и меняющимися потребностями пользователей. Иными словами: хотите блокчейн и крипту — будет. Любой каприз за ваши деньги.

Остальные эксперты с ним согласились: ближайшие десять лет технология блокчейн сыграет заметную роль в трансформации ИТ-инфраструктуры предприятий из самых разных сегментов рынка. Обратите внимание на различие: американские лидеры мнений говорят (и заботятся) преимущественно о светлом будущем крипты, а европейцы — о технологии блокчейн. С этой точки зрения стоит отметить, что финансовую поддержку мероприятию оказывал крупный провайдер инфраструктуры e-Shelter.

Хочу отметить, что если в Америке событие организовывали как коммерческий проект, то в Германии гостей принимала Frankfurt School of Finance & Management, а существенную часть расходов на себя приняла компания e-Shelter. Это тоже говорит о разнице подходов. Кстати, в структуре бизнес-школы существует целое подразделение — Frankfurt School Blockchain Center, — которое отвечает за адаптацию блокчейна как технологии. Среди прочего, они провели в Берлине Ethereum Camp (26 — 29 мая), четырехдневный хакатон, задача которого способствовать созданию прототипов, в частности, в сфере промышленного интернета вещей и ИИ, и развитию новых бизнес-моделей с использованием блокчейна. Кстати, про блокчейн и ИИ говорили позже в Гонконге. На Token 2049 одной из самых зрелищных презентаций стало выступление Бена Герцеля (Ben Goertzel) из SingularityNET. Он рассказал о децентрализованном будущем ИИ. В рамках этого выступления ИИ говорил сам за себя. В прямом смысле.

Доктор Санднер из блокчейн-центра Франкфуртской школы бизнеса считает жизненно важным изменить образовательные программы в сфере бизнес-администрирования, потому что бизнес-реальность меняется под давлением новых технологий. Значительный сдвиг связан с трансформацией понимания термина «актив». Например, ваши медицинские данные могут быть гораздо более ценными, чем деньги, если от их безопасной и своевременной доставки врачу зависит ваша жизнь.

Также он поднял проблему разрыва между традиционной финансовой системой и миром криптовалют. Он сказал: криптовселенная более или менее полностью отключена от традиционной экономики. Об этом в Гонконге говорил и Джимми Сонг, описывая причины устойчивости Биткоина. Но д-р Санднер видит это обстоятельство с другой точки зрения: взлеты и падения криптовалюты не оказывают существенного влияния на мировые финансовые показатели. И он признает, что эта ситуация должна измениться в ближайшем будущем. Невозможно представить сценарий, при котором криптоактивы будут тотально запрещены, — сказал ученый. Но 60% — 70% криптобирж будут закрыты, потому что они не смогут и/или не захотят соблюдать правила, появление которых, с точки зрения исследователя, также неизбежно.

Еще он отметил, что противостояние «fiat vs crypto» сегодня — это своего рода игра: «Большие игроки (например, Siemens) против стартапов». В настоящее время строятся мосты между традиционными предприятиями и финансовыми институтами с одной стороны и криптовселенной и стартапами с другой стороны. И эта «стройка» вдохновлена идеей создания глобальной экосистемы, поэтому такие организации, как Ethereum Foundation, вносят большой вклад в создание новой, интегрированной картины миры.

Token 2049 ( 20 — 21 марта)

В первый день конференции больше всего полезной информации перепало фаундерам — создателям проектов на базе технологии блокчейн, которые кочуют по всему миру в поисках инвестиций. Ведь далеко не каждый проект может оперативно привлечь даже минимально необходимое финансирование от потенциальных пользователей и криптоэнтузиастов. Есть весьма специфические отрасли, такие, например, как безопасность объектов критической инфраструктуры или IIoT (промышленный интернет вещей), разработка протоколов, способствующих существенному увеличению количества транзакций в секунду или решение проблемы цифрового неравенства и сохранения сетевого нейтралитета, которые предполагают участие венчурного капитала в финансировании, даже если авторы проектов приняли решение идти по пути TGE (выпуска собственных токенов, то есть создания новой криптовалюты).

Дэвид Чанг (David Chang), управляющий партнер MindWorks Ventures, один из самых консервативных спикеров конференции, сказал: «Мы симпатизируем криптомиру, но вынуждены держать себя в рамках традиционной модели венчурных инвестиций». На практике это означает, что венчурные инвесторы будут лоббировать утверждение традиционных для них процедур безопасности в качестве стандарта внутри блокчейн-сообщества. Другими словами: процедура ICO с привлечением венчурного капитала уже сегодня отличается от IPO только названием, по существу это одно и то же.

Особняком стоит мнение Джейсона Фанга (Jason Fang), управляющего партнера Sora Ventures. С его слов получается, что они инвестируют не только и не столько деньги, но в первую очередь — связи. Иначе говоря: мы вам даем выходы на потенциальных частных инвесторов, а ваша задача убедить их в жизнеспособности и привлекательности проекта. Конечно, это проще сделать проекту, который прошел проверку крупным инвестиционным фондом. Получается, что Sora Ventures вкладывает экспертизу, проводит валидацию проекта, что существенно повышает его привлекательность для частных инвесторов.

На что же смотрят венчурные капиталисты, прежде чем принять решение о поддержке того или иного проекта?

На бизнес-модель , на экономику токена , на то , в какой мере компании реально нужно интегрировать блокчейн и выпускать собственный токен — действительно ли авторы проекта представляют blockchain-native решение или просто хотят выехать на хайпе.

на экономику токена на то в какой мере компании реально нужно интегрировать блокчейн и выпускать собственный токен — действительно ли авторы проекта представляют blockchain-native решение или просто хотят выехать на хайпе. Еще они обращают внимание на качество командной работы над проектом. Не случайно одним из признаков мошенничества считают отсутствие совместных фотографий разработчиков.

Безусловно , потенциальные инвесторы будут очень внимательно проверять подноготную всех основных участников проекта. Ваше доброе имя — это своего рода гарантия безопасности инвестиций.

потенциальные инвесторы будут очень внимательно проверять подноготную всех основных участников проекта. Ваше доброе имя — это своего рода гарантия безопасности инвестиций. Преимущество отдают проектам , авторы которых добровольно наложили на себя запрет продавать собственные токены — это значит , что они сами верят в успех и хорошо понимают , как его добиться. Об этом подробнее говорили во второй день конференции.

авторы которых добровольно наложили на себя запрет продавать собственные токены — это значит что они сами верят в успех и хорошо понимают как его добиться. Об этом подробнее говорили во второй день конференции. Конечно , крупные инвесторы — люди прагматичные и отдают предпочтение тем проектам , которые предлагают им особые условия на пресейле.

крупные инвесторы — люди прагматичные и отдают предпочтение тем проектам которые предлагают им особые условия на пресейле. Большое внимание будет уделено анализу вашей дисциплины , именно поэтому в дорожной карте важно указывать не только светлое будущее , но и своевременное достижение ранее поставленных целей.

Как выглядит проект — мечта венчурного капиталиста?

Он сделан с расчетом на экономику участия ( shared economics);

shared economics); Инвесторы имеют контроль над проектом хотя бы на этапе разработки MVP , что позволяет защитить вложения от ситуации , при которой фаундер собирает деньги , но вкладывает их не в продукт , а в личные активы;

что позволяет защитить вложения от ситуации при которой фаундер собирает деньги но вкладывает их не в продукт а в личные активы; Он ориентирован на сообщество: чем больше людей заинтересованы в вашем проекте , тем больше денег вам дадут частные инвесторы , тем безопаснее будут вложения венчурных капиталистов;

тем больше денег вам дадут частные инвесторы тем безопаснее будут вложения венчурных капиталистов; У проекта должна быть история. Никто не хочет вкладываться в идею , которую вы вчера придумали и описали с приятелями в кафешке. Совсем хорошо , если у проекта уже есть работающий прототип или же фаундеры имеют успешный бизнес , который хотят развивать посредством интеграции блокчейна.

* * *

Самым ярким выступлением второго дня мы с коллегами, не сговариваясь, признали презентацию Джимми Сонга (Jimmy Song), «играющего тренера», активного разработчика ядра Bitcoin c 2013 года, блоггера и котрибутора различных opensource проектов, связанных с Bitcoin. Он говорил о… «нерушимости», прочности (antifragility) этого флагмана блокчейна первого поколения. Согласитесь, странно слышать такую тему в ситуации, когда «биток» только-только выбирается из пике.

Он начал с небольшого экскурса в историю, упомянув самый, пожалуй, яркий пример дискредитации Bitcoin, проект, ставший символом «темного интернета» (DarkNet) в массовой культуре — вспомните хотя бы роман «Происхождение» Дэна Брауна; проект, который ребром поставил вопрос о том, что приватность должна быть ограничена ответственностью… Да-да, конечно, он вспомнил про легендарную анонимную торговую площадку «Шелковый путь» (Silk Road). Как вы помните, в октябре 2013 года Росс, создатель «Пути», был арестован, а «биток» провалился со 125 долларов до 25. Но, утверждает г-н Сонг, этот инцидент парадоксальным образом способствовал росту популярности Bitcoin. Далее Джимми рассмотрел этот феномен прочности Bitcoin в технической, экономической и социальной плоскости.

В первую очередь он говорит о том, что методом проб и ошибок сообщество разработчиков пришло к пониманию необходимости ориентироваться на опыт создателей операционных систем (привет, Linux!), которые выпускают принципиально новые версии довольно редко: раз в пару лет. Этого требуют соображения безопасности и необходимость качественного, глубокого тестирования нового функционала.

Говоря про экономику экосистемы, Джимми Сонг отметил что крах слабых компаний, высокая волатильность и даже законодательные ограничения, вводимые некоторыми правительствами в отношении Bitcoin идут на пользу проекту. Банкротство отдельных компаний дает возможность новым игрокам учиться на их ошибках. Так, например, история Mt Gox помогла комьюнити освоить продвинутые способы контроля качества кода и повысить требования к безопасности инфраструктуры.

Даже лопнувшие «пузыри» — отличная штука, потому что они вытряхивают людей, которые не заботятся об этой технологии и просто хотят заработать деньги! Джимми упомянул свой любимый ответ на вопрос, правильно ли инвестировать в биткойн: если вы готовы на 10 лет заморозить свои инвестиции — да, но если вы хотите коротких денег — эта история не для вас! Члены сообщества должны стремиться к умеренности. Есть два способа ошибиться: вы можете быть слишком ленивыми или слишком быстрыми и жадными. Вам нужно понять эту технологию, а не просто инвестировать, не зная, что это за фигня и почему эта технология имеет значение в долгосрочной перспективе, почему она хороша для общества в целом.

После этой проповеди Джимми Сонг подтвердил, что биткойн — это не просто валюта, это общественное движение. Вы можете легко столкнуться с атаками FUD/Tulip, с неприятием официальными властями, мошенничеством и другими рисками. У вас вообще очень мало гарантий успеха. И это хорошо, потому что развивает личную ответственность, дарит независимость от конкретных инвесторов, провоцирует искать и находить дополнительную информацию. Именно такие свойства сообщества Биткоина, по мнению Джимми, и делают проект устойчивым. Сообщество — самый важный фактор успеха, важнее технологий и экономических обстоятельств.

Выводы

Я очень верю в opensource-инициативы, такие, как Hyperledger, тем более если за ними стоят крупные состоявшиеся игроки рынка. В данном случае речь идет про IBM. При этом проект существует «под зонтиком» Linux Foundation. История успеха Linux давно не дает покоя сторонникам открытого кода. Так, например, OpenStack в свое время претендовал на лавры этой единственной по-настоящему успешной с рыночной точки зрения инициативы. Потом на это место пришли контейнеры. А сейчас, похоже, очередь дошла и до блокчейна.