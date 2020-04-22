Глава ассоциации Руссофт Валентин Макаров предупредил, что отечественным IT-компаниям придётся увольнять сотрудников или, как минимум сокращать зарплаты уже во II квартале 2020 года. Из-за пандемии коронавируса только в 16,5% компаниях из опрошенных ассоциацией уверены, что зарплаты будут выплачиваться на всех сотрудников и в полном объёме. Работу могут потерять около 18−20 тыс. программистов, передал оценку Макарова «Коммерсант» (в России около 0,5 млн человек трудоустроено непосредственно IT-отрасли).

Наибольшие опасения вызывают коллективы работавшие на схлопнувшихся теперь рынках, например связанных с путешествиями. С другой стороны, часть сотрудников подобных компаний смогут найти себе должности в бурно выросших e-commerce структурах. Гендиректор компании по подбору и оценке персонала в сфере IT и digital Benchmark Executive Екатерина Бахарева рассказала, что известные ей IT-компании пока не останавливают найм, однако в них сокращены зарплаты топ-менеджменту.

Председатель совета директоров ГК «Корус Консалтинг» Александр Семенов рассказал, что спрос на кадры растёт только у крупнейшего ритейла, вслед за всплеском продаж. Другие отрасли замерли, в том числе госзаказ — появились паузы в принятии решений, сокращены бюджеты. Семёнов считает, что оно составит до 30−50%. С этой оценкой согласен и Валентин Макаров. Глобальный гендиректор Softline Сергей Черноволенко рассказал, что уже в апреле тендеров стало на 25% меньше тендеров. «Все крупные заказчики ждут, что будет дальше», — объяснила президент ГК InfoWatch Наталья Касперская. Гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов предположил, что прежде всего сокращения пройдут в компаниях занятых заказной разработкой. Владельцы собственных продуктов выглядят потенциально устойчивее, но и в них возможны проблемы, если в ближайшем будущем начнутся сложности с продажами.

Эксперты допускают, что часть уволенных российских программистов найдёт себя в международных корпорациях, которые тоже сокращают издержки и попытаются работать с коллективами из относительно дешёвых регионов, а не из США или Западной Европы, как в недавнем прошлом без эпидемии Covid-19.