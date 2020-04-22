Tele2 архивировал действовавшие тарифы и запустил новые с похожими названиями, сообщил "Content Review". Издание изучило линейку тарифов для Москвы и Подмосковья и выяснило, что речь может идти о повышении цен вплоть до величины в 43%. Популярный "Мой разговор" подорожал с 200 до 250 рублей, однако теперь в нём вдвое больше интернет-трафика — 4 Гб.

Новый "Везде онлайн" дороже на 32%, "Мой онлайн+" подорожал на 23%. Оператор закрыл тариф "Мой Tele2" и запустил похожий "Лайт", однако не за 7, а за 10 рублей в сутки — удорожание на 43%.

"Голосовая почта" и "Кто звонил" стали платными услугами, они обойдутся в 30 дополнительных рублей в месяц. Тариф "Мой онлайн" потерял возможность нетарифицируемого доступа к Instagram.

Аналитик "Ренессанс Капитала" Александр Венгранович рассказал в середине апреля 2020 года, что Tele2 уже нельзя считать дискаунтером. В частности "Мегафон" уже показывает меньший ARPU чем Tele2. Директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова подтверждает: "Tele2 из дискаунтера успешно трансформировался в трендсеттера".

С начала 2020 года 100% российского Tele2 контролирует "Ростелеком". На базе сети Tele2 работает не только сам Tele2, но и целое семейство виртуальных игроков. Это сотовая связь под марками "Ростелекома", "Сбермобайла", "Тинькофф Мобайл", Easy4 и многими другими, всего их около двадцати.