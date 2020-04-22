Аналитики швейцарского банка UBS пересмотрели прогноз по выручке Яндекса в 2020 году: вместо роста на 22%, обещанного в марте, теперь прогнозируется падение на 2%. Ожидаемая банком выручка уменьшилась почти на 20%, с 213,2 млрд руб. до 171,8 млрд руб. Это не позволит Яндексу очередной раз показать рост годовой выручки, который наблюдался с 2008 года, а с 2011 подтверждался публичной отчётностью. 28 апреля оценить прогноз UBS можно будет благодаря выходу отчётности Яндекса за первый квартал 2020 года.

А вот у Mail.ru Group даже после корректировки прогноза ожидается рост на 10% (до 96 млрд руб., а не до 102,1 млрд руб., меньше всего на 6%).

В первую очередь у Яндекса упадут доходы от рекламы и такси, остановка каршеринга (выделенного в апреле в отдельный бизнес) тоже добавит негативного эффекта. Кроме того, Яндекс проинвестировал средства в борьбу с коронавирусом: запустил социальный проект «Помощь рядом», вложив в него 250 млн руб., бесплатное тестирование на вирус, образовательную платформу для онлайн-обучения.

От рекламного рынка России в целом ожидается существенное падение, в том числе из-за девальвации рубля. Самый негативный прогноз -- на 4%-8%. В коммуникационном холдинге GroupM собираются дождаться результатов по первому кварталу, чтобы скорректировать годовой прогноз: ранее они ожидали роста расходов на рекламу в целом на 3,9%, а на телерекламу -- на 3,5%. Не меньше ограничения активности бизнесов и потребителей из-за коронавируса на рекламный рынок влияют цены на нефть.

Вся экономика Рунета, по прогнозу РАЭК, должна всё-таки вырасти, хоть и снизившимися темпами. «Кризисный умеренный» вариант подразумевает рост на 6%-10% за счет первого и четвертого кварталов. «Кризисный негативный» -- до 5% роста с отрицательной динамикой некоторых рынков. Контекстная реклама может вырасти на 10%, тогда как предыдущие прогнозы ожидали роста на 18%