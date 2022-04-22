Зеленоградский завод «Микрон» хочет увеличить к 2025 году производства кремниевых пластин для выпуска чипов 180–90 нм с 3 тыс. до 6 тыс. в месяц. Для этого нужно 10 млрд руб. Последние несколько месяцев «Микрон» оказался полностью загружен заказами российских компаний, которым в условиях санкций потребовались отечественные чипы для телеметрического оборудования, устройств интернета вещей и электронных карт. Но мощности предприятия уже не хватает, чтобы покрыть спрос даже только, например, в сегменте банковских карт: по словам источника в правительстве, «Микрон» при полной загрузке способен выпускать 10–13 млн таких чипов в год, а потребность в них «может доходить до десятков миллионов».

Теоретически чипы на топологиях 130–90 нм могло бы выпускать ООО «НМ-Тех» (на 100% принадлежит ВЭБ.РФ, уставный капитал 94 млрд руб.). Оно с 2021 года перезапускает производство на базе обанкротившегося «Ангстрема-Т». Предприятие активно готовится к запуску. Так, 23 марта ООО опубликовало на портале госзакупок тендер стоимостью $119 тыс. на закупку кремниевых 200-миллиметровых пластин (используются для печати чипов по топологиям до 90 нм). В предварительной концепции нового нацпроекта по развитию российской электроники говорится, что мощность «НМ-Тех» составит 3 тыс. пластин в месяц. Завод может полноценно заработать в 2023 году, следует из документа.