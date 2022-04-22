Bloomberg разобрал близкую к финальной версию Digital Services Act – нового закона для крупных платформенных компаний, который вступит в силу с 2024 года. Нарушение этого закона будет грозить штрафом до 6% от глобального оборота, что для компаний вроде Amazon может означать десятки миллиардов долларов. Также корпорации должны будут в обязательном порядке платить 0,1% от оборота, чтобы оплачивать работу чиновников ЕС, которые будут проверять их на соответствие новым правилам.

Уже точно понятно, что в законе будет полный запрет на таргетирование рекламы на несовершеннолетних и запрет на «темные паттерны» (dark patterns - пользовательский интерфейс, который заставляет пользователей делать то, что они не планировали, например оплачивать подписку на сервис), а также запрет на использование в таргетировании рекламы «чувствительной информации», такой как пол и религия.

Из неочевидного, компании с большим числом UGC, такие, например, как TikTok и Pornhub должны будут раскрыть принципы работы алгоритмов, с помощью которых они принимают решение о продвижении или пессимизации того или иного контента. Также компании должны будут предоставить властям стратегию борьбы с вредоносным контентом, в том числе пропагандой в связи с событиями на Украине. Вероятно, за недостаточно эффективную борьбу тоже будут следовать оборотные штрафы.