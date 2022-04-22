Европейским трастам российских бизнесменов, в которых они хранят свои активы, грозит заморозка. В апреле Евросоюз, вводя очередной пакет санкций, выпустил регламент – он запрещает создавать трасты (или аналогичные структуры), оказывать услуги по управлению, а также предоставлять для их деятельности юридический адрес. Ограничения применяются к трастам, в которых доверителями или бенефициарами являются российские граждане, лица, проживающие в России, российские компании, а также подконтрольные им лица.

Трасты, в том числе семейные, есть у многих российских бизнесменов. Семейный траст Олега Тинькова среди прочего владеет 35% голосов TCS Group (один голос – одна акция), а семейный траст Аркадия Воложа – 8,7% акций «Яндекса» (обеспечивают 45,5% голосов). Трасты семьи Тинькова зарегистрированы на Британских Виргинских островах, траст Воложа управляется структурами на Каймановых островах. Запросы к их представителям остались без ответа.

Дальше в статье говорится, что к лицам с мультигражданством отношение другое, более мягкое. Правда, гражданство, особенно "золотые паспорта", многие страны пытаются отобрать (и отбирают)