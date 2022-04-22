Илья Красильщик, который в "Яндексе" ничего не делал с февраля, только зарплату получал (с его собственных слов), покинул компанию.
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Судя по тому, что это решение Красильщика (с его собственных слов), "Яндекс" всё устраивало.
С учётом того, что именно "Лавка" и "Еда" стали источником утечки данных клентов с домашними адресами, и это тоже произошло в результате злого умысла со стороны сотрудника "Яндекса", возникает вопрос: а в "Яндексе", всё-таки, много ещё таких пассажиров, которые ничего не делают, получают зарплату, и немножко вредят на аутсорсе в свободное от своих личных дел время?
Это просто выглядит дико — люди уехали, ничего не делают, имеют доступ к внутренним системам, а потом рассказывают, что они, оказывается, делали сияющий фасад кровавой тирании. Только что советов по дальнейшей гершензонизации "Яндекса" не дают.
Я понимаю все проблемы "Яндекса", который долгое время был лучом света в тёмном царстве в страшной кровавой тирании (и развивался всему вопреки, ага. Не считая малозаметной помощи государства с "Кокуной" в 2008-м, без которой "Яндекс" имел все шансы дойти до состояния зомби, как Ceznam), а потом, случайно, оказалось, что инкубаторские дети считают, что мордор только у них дома?
Может пора, я не знаю, Миршаймера позвать гостевым лектором на какой-нибудь из хуралов? Который пояснит, что ну как бы всё, концепция изменилась, мы немножко конфликтуем с NATO, почему и с каких времён, конец истории не удался и вот это вот всё?