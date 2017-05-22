16 мая президент Украины запретил работу в стране работу 81 интернет-компании или it-сервисов из России (с российскими корнями), в частности проекты «Яндекса», например его сервис статистики — «Метрику». 19 мая «Яндекс» через telegra.ph (часть разрешённого украинцам мессенджера Telegram для веб-публикаций) объявил, что украинцы могут и дальше пользоваться «Метрикой». Для этого «Яндекс» переложил «Метрику» для украинцев в облако Amazon. Достаточно поправить несколько символов в строке вызова «Метрики» и она снова начнёт работать для украинцев (та её самая главная часть, что собирает исходную статистику). Необходимую серверную нагрузку выполнит Amazon CloudFront, сеть доставки контента в Amazon Web Services.

вместо строки s.src = «https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js»; пропишите строку s.src = «https://d31j93rd8oukbv.cloudfront.net/metrika/watch_ua.js»;

— гласит текст рекомендации.

Параллельно указ президента вызвал другую проблему для украинцев, которую невозможно решить строчкой кода — из-за блокировки юрлиц «Яндекса» украинцы не могут получить заработанное в «Рекламной сети Яндекса».