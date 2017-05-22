16 мая президент Украины запретил работу в стране работу 81 интернет-компании или it-сервисов из России (с российскими корнями), в частности проекты «Яндекса», например его сервис статистики — «Метрику». 19 мая «Яндекс» через telegra.ph (часть разрешённого украинцам мессенджера Telegram для веб-публикаций) объявил, что украинцы могут и дальше пользоваться «Метрикой». Для этого «Яндекс» переложил «Метрику» для украинцев в облако Amazon. Достаточно поправить несколько символов в строке вызова «Метрики» и она снова начнёт работать для украинцев (та её самая главная часть, что собирает исходную статистику). Необходимую серверную нагрузку выполнит Amazon CloudFront, сеть доставки контента в Amazon Web Services.
вместо строки
s.src = «https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js»;
пропишите строку
s.src = «https://d31j93rd8oukbv.cloudfront.net/metrika/watch_ua.js»;
— гласит текст рекомендации.
Параллельно указ президента вызвал другую проблему для украинцев, которую невозможно решить строчкой кода — из-за блокировки юрлиц «Яндекса» украинцы не могут получить заработанное в «Рекламной сети Яндекса».
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Откуда информация что этот телеграф-пост именно от Яндекса?
Запись подписана:
Остаёмся на связи и сразу сообщим о любых изменениях. По всем вопросами пишите нам на metrika@support.yandex.ru или в Твиттер. Будем рады помочь!
Команда Яндекс.Метрики
А ссылку на инструкцию распространяет, в частности Александра Кулачикова, Head of Yandex.Metrica promotion at Яндекс. Было бы странно, если бы для украинцев, без ведома Яндекса, начала работать метрика вызванная с третьих сайтов.