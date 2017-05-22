«Из всего новостного шума мы круглосуточно выбираем главные новости Украины для своей аудитории в этой стране с последующей публикацией их на главной странице сервиса», заявил Rambler&Co 19 мая 2017 года, и открыл региональный rambler.ua. Дополнительно желающие могут завести почту на @rambler.ua. За три дня до запуска, 16 мая, президент Украины ввёл антироссийские санкции и подписал указ о запрете деятельности 468 юридических лиц, среди которых 81 связаны с российской IT-сферой или интернет медиа. Представитель Rambler&Co Матвей Алексеев объяснил «Ведомостям», что офиса на Украине не будет, а расходы на запуск маленькие. Уверенности, что московский проект не попадёт под санкции в Rambler&Co нет.

На Украине запрещены проекты в российском и украинских доменах «Яндекса», Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», Abbyy, «1C» и её конкурента «Парус»; входящая в группу компаний «Сбербанка» «Корус Консалтинг СНГ», занятая электронным документооборотом; связанные с Россией интеграторы, производители ГИС и ERP-систем российского происхождения, антивирусы: «Лаборатории Касперского» и «Доктор Веб».