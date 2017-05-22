Mail.ru Group запустила b2b-сервис облачной инфраструктуры Infra. Об этом сообщили представители компании. В компании добавили, что он поможет клиентам сэкономить десятки процентов на покупке серверов, сетевого оборудования и зарплатах системных администраторов и инженеров.

В холдинге планируют интегрировать новый сервис с другими b2b-сервисами: «облачными» хранилищами Icebox и Hotbox, которые были запущены в январе 2017 года и в ноябре 2016 соответственно, и с «облаком» для рабочих групп Teambox. В случае, если клиент платит на год вперед за 50 серверов, то стоимость одного сервера с процессором 4 ядра и памятью 16 Гб будет составлять 5 тысяч рублей в месяц, то есть, более чем на 20% дешевле, чем у Amazon, отметили в компании.

Как рассказал технический директор почтовых и облачных сервисов «Почты Mail.ru» Денис Аникин, Infra разработан для среднего и крупного бизнеса: для интернет-сервисов, участников IT-рынка, банков, ритейла и телекоммуникационных компаний. Первыми клиентами Hotbox стали Life.ru, Free-lance.ru и Delivery Club. Конкурентами «облачных» решений холдинга считаются «облачные» сервисы Microsoft и Amazon.