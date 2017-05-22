Журналисты The Guardian получили доступ к внутреннему руководству для модераторов Facebook, в котором детально описывается, какой контент необходимо удалять, а какой можно оставить. На принятие решения у модераторов как правило есть не более 10 секунд, рассказали журналистам источники, близкие к компании, а сами критерии являются довольно расплывчатыми. К примеру, допустимы абстрактные угрозы которые нельзя расценить как руководство к действию: «офис Facebook надо уничтожить», но удаляются более конкретные инструкции вроде «офис Facebook необходимо взорвать».

Полностью запрещены призывы к насилию против определенных «защищенных» групп населения, например глав государств, журналистов, кандидатов на выборах, представителей власти в том числе полицейских и лиц, которые недавно подвергались попытке убийства. Есть глобальные группы «защищенных лиц», к которым относятся бездомные, иностранцы и сионисты. Есть локальные защищённых группы, например на Филиппинах под защиту попали наркозависимые люди и драг-дилеры. Также запрещены призывы к насилию в отношении конкретного лица, с указанием имени, других персональных данных, или приложенной фотографией, при этом допустимы, к примеру, призывы «бить всех толстых», то есть словестное насилие в отношении абстрактных групп лиц.

Запрещена публикация обнаженных фото людей, даже если это изображение имеет историческое значение, а также любая графика подобного содержания. При этом политика модерации позволяет пользователям транслировать в режиме реального времени попытки суицида, но данное видео будет удалено по прошествии времени, «если только оно не имеет новостного значения». Также разрешена трансляция абортов, если в видео нет фрагментов с «обнаженкой», также разрешено размещать видео с жестким обращением с животными кроме тех случаев, когда оно является «исключительно оскорбительным». Большинство экспертов, опрошенных The Guardian, считают эти критерии достаточно спорными и оставляющими слишком много возможностей для трактовки. С другой стороны, что создать достаточно четкие и подробные критерии, которые предусматривали все возможные спорные вопросы связанные с контентом, который генерирует более миллиарда человек по всему миру, вообще почти нереально.