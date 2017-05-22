22 мая AliExpress запустил проект модных онлайн-трансляций AliExpress Fashion Week, сообщили «Роем!» в компании. Задача нового формата — развивать одёжное направление онлайн-площадки, также планируется задействовать бренды одежды, которые представлены на российской площадке «AliExpress Молл». Особенностью проекта является возможность сделать заказ понравившейся вещи в прямом эфире.

Проект прямых трансляций с мероприятий уже зарекомендовал себя. На площадке «Молл» мы опробовали его в конце марта вместе с брендом нижнего белья ARDI — конверсия в покупки в стримах в 3 раза выше обычной. Мы планируем активно использовать этот инструмент для продвижения в том числе российских брендов на платформе и активно привлекать к участию в программе новые и существующие марки, — сказал Марк Завадский, директор по развитию бизнеса AliExpress в России.

AliExpress Fashion Week запущен на видеоплатформе AliExpress Live, которая создана на базе проекта TMall Live в 2016 году. В рамках первой недели моды AliExpress проведёт 60 трансляций с показов ведущих марок площадки. Всего в ней участвуют около 30 брендов — от аксессуаров до верхней одежды, включая JackJones, Aofly, Simplee, PioneerCamp и Selected. Трансляции будут доступны на русском, английском, испанском и португальском языках — почти треть стримов ориентирована на российскую аудиторию. Кроме основных показов, также будут проводиться обучающие мастер-классы с участием моделей.

По данным аналитиков компании, по итогам 2016 года, одежда входит в топ-3 наиболее популярных категорий у российских покупателей. В апреле AliExpress запустил доставку на следующий день для российских товаров на площадке «Молл», а также продажи в рассрочку и в кредит — все эти опции будут доступны при покупке во время недели моды. AliExpress Live до недавнего времени работал только в Китае. Как рассказали представители компании, за один эфир пользователи добавляют в корзину 320 тысяч товаров на 1 миллион просмотров. Однако сколько всего было куплено товаров, неизвестно. Данных по итогам работы российской версии сервиса пока нет.