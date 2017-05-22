Читатели издания vc.ru обнаружили, что Яндекс.Браузер для андроид позволяет украинцам посещать «Одноклассники» и «ВКонтакте». Как сама программа, так и соцсети запрещены на Украине по санкционному указу президента 16 мая. В тот же день, соцсети, принадлежащие конкуренту «Яндекса», группе Mail.ru, обратились к украинцам и предложили им памятку по обходу цензуры. Среди антиблокировочных инструментов ВК упоминал продукцию Opera. Владельцы этого браузера и браузерного VPN сначала поприветствовали украинцев, но к 17 мая бесплатный VPN Opera рухнул и компания временно перестала его распространять через украинские витрины магазинов приложений, а установленные мобильные приложения «Оперы» перестали подключаться к фирменному VPN. По сообщениям в соцсетях, «Яндекс» как минимум через email оповестил некоторых украинцев о работающей альтернативе «Опере» собственном Яндекс.Браузере.

16 мая Mail.ru Group подсчитали, что около 25 миллионов жителей Украины общались на блокируемых платформах. Одновременно в «Яндексе» заявили, что они обслуживают 11 миллионов украинских пользователей, то есть меньше, чем конкуренты из MRG.