В последней версии мессенджера Telegram для iOS встроенные HTML5-игры перестали открываться в окне чата, вместо этого открывается вкладка браузера Safari, заметил один из пользователей и подтвердил создатель мессенджера Павел Дуров. Игровая платформа на основе чат-ботов появилась в Telegram в октябре 2016 года.

По словам Дурова, представители App Store не одобрили публикацию новой версии мессенджера со встроенными HTML5-играми, пригрозив команде Telegram удалением приложения из магазина. При этом Facebook использует встроенные HTML5 приложения, в том числе и игры, но никто не требует от компании, чтобы она это прекратила, отметил Дуров.

@Sw_novato @telegram Apple forced us to downgrade HTML5-games or be kicked out of AppStore. The fact that FB is doing the same and more they consider irrelevant.

— Pavel Durov (@durov) May 19, 2017