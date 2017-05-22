Российский Android Pay подключил банки уже подключённые к Apple Pay и Samsung Pay и объявил, что запуск системы мобильных платежей состоится утром 23 мая. Три конкурирующие системы поддерживают карты одних и тех же 15−16 банков, не совпадают по паре банков. Через системы можно расплачиваться в оффлайновых магазинах. C некоторых телефонов Samsung там, где принимают любые карты, в том числе просто с магнитной полосой. Со всех трёх систем — там, где терминалы поддерживают беспроводную оплату по NFC.

Android Pay сейчас не умеет работать с карточками «Газпромбанка» и банка «Санкт-Петербург». В свою очередь Apple Pay не умеет работать с «Промсвязьбанком» и «Россельхозбанком». В Samsung Pay можно использовать карточку «РосЕвроБанка», которая не поддерживается в других системах, но нет подключения карт «Газпромбанка» и «Россельхозбанка». Больше всего банков подключено к Samsung Pay, но речь идёт о символическом преимуществе в один банк. Банки выпускают разные карты разных систем, наиболее распространёно среди платёжных систем подключение карточек Mastercard, Visa подключается реже.

Samsung Pay работает не только с терминалами, поддерживающими бесконтактную оплату. Собственная технология производителя — MST (от англ. Magnetic Secure Transmission — магнитная безопасная передача) генерирует сигналы схожие с сигналом магнитной полосы морально устаревшей обыкновенной банковской карты.

В Android Pay можно сохранить подарочные и бонусные карты торговых сетей. Официальный сайт Apple, на момент публикации, обещает добавить поддержку подобных карт лишь в будущем. В новостях о Samsung Pay упоминается, что теоретически бонусные карты могут попасть в приложение, но официальный российский сайт технологии сейчас ничего не пишет о поддержке бонусных карточек.

С точки зрения человека, заинтересованного в покупке телефона, Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay слишком похожи друг на друга и какая-то одна система из трёх не выглядит дополнительным преимуществом того или иного аппарата над соседними. Это просто современный стандарт, и какую-нибудь изюминку аппарата надо искать среди других функций или особенностей конструкции.

Существуют мобильные приложения независимых производителей, через которые, как и через Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay можно расплатиться на кассе или зачесть бонусы с карточки лояльности. Так в выпущенный CardsMobile «Кошелёк» можно загружать разные карты, включая транспортные, выпускать в «Кошельке» карты банков-партнеров сервиса, пополнять их с карты любого банка и платить «Кошельком» по NFC на кассе.