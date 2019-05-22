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По сведениям нескольких источников Roem.ru в Яндексе сменится директор по технологиям (CTO), Михаил Парахин покинет должность. Как утверждает один из источников, у «Императора» кончился контракт и компенсационный комитет не согласовал новый.

Михаил Парахин занял должность мае 2015 года. Перед назначением кресло CTO пустовало два года — вакансия оставалась незакрытой с июля 2013. После смерти сооснователя Яндекса и CTO Ильи Сегаловича у поисковика долго не было формального технологического директора.

В декабре 2017 Яндекс разделил руководство компании «на троих» (единственным «главным по Яндексу» в этот момент меньше месяца был американец Грег Абовский, финдиректор). Михаил Парахин стал членом руководящей тройки и параллельно ответственным за поисковый портал и технологическое развитие Яндекса.

Один из собеседников Roem.ru допустил, что в конце весны 2019 формальные должности нескольких руководителей тоже изменятся одновременно. Например CTO компании мог бы стать Андрей Стыскин, руководитель качества поиска в Яндексе управления поисковых продуктов и гендиректор ООО Яндекс.Технологии (Яндекс.Технологий — это формальное закрепление процессов взаимодействия Яндекс-разработки с разными частями бизнеса в России и других странах присутствия). Должность CEO мог бы занять Тигран Худавердян, вместо или вместе с Еленой Буниной. Весомого подтверждения этих перестановок у редакции Roem.ru пока нет.

До Яндекса Парахин 7 лет провёл в Microsoft, из которых 5 лет руководил подразделением мультимедийных поисковых сервисов Bing. Новая должность или место работы Михаила Парахина Roem.ru пока неизвестна. Подсказать редакции…