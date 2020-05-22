"Диванный" флэшмоб, когда юзеры ищут по поисковому запросу "диван <своё имя>", оказался убыткогенерирующей вещью для продавцов диванов, которые слили бюджет на покупку "пустых" кликов, не ведущих к покупкам:

Директор по маркетингу Bad Bed Shop Евгений Костин привёл письмо коллег, удивляющихся тому, что при обилии кликов заказов на диваны нет, расходы на клики составили десятки тысяч рублей.

При этом флэшмоб был поддержан ещё и Иваном Ургантом, что никак не поспособоствовало снижению затрат маркетологов на рекламу.