Альфа-банк непропорционально инфляции поднял тарифы на свои услуги для предпринимателей, новые тарифы отличаются от старых на десятки процентов, а по каким-то услугам и вдвое, полный список изменений тарифов собран на специальной странице.

Поддержка банка объясняет повышение тарифов тем, что, цитата: «Тарифы не могут оставаться прежними всегда, они рано или поздно меняются под влиянием инфляции, экономической ситуации и других факторов. Уверен (пишет сотрудник техподдержки Ольга — Roem.ru), вы как предприниматель понимаете это»

Комментарий Roem.ru: поддержка «Альфы» делает абсолютно правильно пытаясь привлечь предпринимателей на свою сторону, другой вопрос, что предприниматели должны понимать, что им совершенно не упёрлось решать проблемы «Альфа-банка» за свой счёт. «Альфа» совершенно разумно, со своей стороны, эксплуатирует то, что смена одного банка на другой — неудобный для бизнеса шаг и при повышении тарифов на десятки процентов она вряд ли потеряет столько же пользователей — большое их число не будет из-за этого переживать. Целевые же доходы «Альфа-банка» на текущий момент установлены в иностранной валюте, курс которой сильно вырос за первую половину 2020-го года, поэтому с точки зрения пользователя разумнее выбрать банк, который устанавливает себе показатели доходности в рублях — его изменение тарифной политики будет более соответствовать уровню инфляции и состоянию российской экономики.