Альфа-банк непропорционально инфляции поднял тарифы на свои услуги для предпринимателей, новые тарифы отличаются от старых на десятки процентов, а по каким-то услугам и вдвое, полный список изменений тарифов собран на специальной странице.
Поддержка банка объясняет повышение тарифов тем, что, цитата: «Тарифы не могут оставаться прежними всегда, они рано или поздно меняются под влиянием инфляции, экономической ситуации и других факторов. Уверен (пишет сотрудник техподдержки Ольга — Roem.ru), вы как предприниматель понимаете это»
Комментарий Roem.ru: поддержка «Альфы» делает абсолютно правильно пытаясь привлечь предпринимателей на свою сторону, другой вопрос, что предприниматели должны понимать, что им совершенно не упёрлось решать проблемы «Альфа-банка» за свой счёт. «Альфа» совершенно разумно, со своей стороны, эксплуатирует то, что смена одного банка на другой — неудобный для бизнеса шаг и при повышении тарифов на десятки процентов она вряд ли потеряет столько же пользователей — большое их число не будет из-за этого переживать. Целевые же доходы «Альфа-банка» на текущий момент установлены в иностранной валюте, курс которой сильно вырос за первую половину 2020-го года, поэтому с точки зрения пользователя разумнее выбрать банк, который устанавливает себе показатели доходности в рублях — его изменение тарифной политики будет более соответствовать уровню инфляции и состоянию российской экономики.
Добавить 1 комментарий
Странный коммент к статье. С учётом, сколько банков «отстрелили» за последние 5 лет, даже начинающий ИПэшник обычно сразу открывает два Р/Счёта в разных банках: один основной, второй «спящий» (без абонентки). А уж про юр.лиц и говорить нечего. Так что смена альфы на что-то ещё — абсолютно не проблема. Сами же приводили пример, как «якобы ФНС сливает данные» и начинаются прозвоны от банков на предмет открытия Р/Счёта.
Кстати, намеренно забываете, что помимо ФНС есть ещё три Фонда и Статистика, где остаётся «след» после регистрации? Так что «кто сливает банкам контакты Юр.лица/ИП» — ещё большой вопрос.