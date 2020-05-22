Холдинг «Зелёная точка» приобретён МТС за 1,37 млрд рублей, как следует из годового финансового отчёта оператора. Он купил 51% акций оффшоров, владеющих компаниями из «Зелёной точки» -- провайдерами интернета, фиксированной телефонии и платного телевидения. На остальные 49% МТС заключила опционы, позволяющие потребовать продать акции.

Другие приобретения в 2019 году:

провайдер облачных сервисов IT-Grad за 2,5 млрд рублей

7,5% акций Just AI , занимается голосовыми ассистентами с искусственным интеллектом , за 187,7 млн рублей

занимается голосовыми ассистентами с искусственным интеллектом за 187,7 млн рублей 15% в SWiP -- «платформу сервисов для бесконтактных платежей по биометрии лица и QR-коду с автоматическим распознаванием клиента в программах лояльности и одновременным учетом скидок , бонусов и баллов в момент оплаты»

бонусов и баллов в момент оплаты» доведена до 99,7% доля в МТС Банке , доля « Системы» была выкуплена за 12,8 млрд рублей. Прибыль МТС от банка по итогам года превысила прибыль от сервисов связи

Большинство входящих в «Зелёную точку» компаний она приобрела у «Вымпелкома» в 2014—2015 году. Последний как минимум с 2011 года держит курс на максимальный аутсорсинг, что улучшает очётность компании, но, как выяснилось, создаёт риски потери контроля над сервисным подразделением. «Зелёная точка» была одним из его аутсорсинг-партнёров

В 2012—2013 гг. г. сети мобильной и фиксированной связи в Центральном округе были переданы под управление Nokia Siemens, в Приволжском и Дальневосточном округах — Huawei, в Сибири и на Урале — Ericsson. В рамках этого проекта «Вымпелком» сократил штат своих сотрудников. В Huawei перешло около 1,3 тыс. специалистов оператора, в Ericsson — 400 человек, в Nokia Siemens — 500 человек.

В 2015 году он отдал на аутсорсинг IT-подразделение, весь back-end, включая биллинг, и запланировал продать башенную инфраструктуру. В 2017 году сотрудничество с Ericsson прекратилось, и «Вымпелком» передал все свои сети под управление Huawei и Nokia. Штат удалось сократить еще на 2,8 тысяч человек.

В 2015 году МТС уже покупала компанию-владельца аутсорсинг-партнёра «Вымпелкома». Объектом покупки стала NVision Group, куда входила «Энвижн Бизнес Салюшнс», обслуживавшая ШПД-сети «Билайна» в нескольких российских регионах. Позже «ЭБС» была выкуплена «Зелёной точкой». Таким образом, часть бизнеса, занимающаяся обслуживанием абонентов Билайна, не вошла в контур сделки.