Билайн вывел обслуживание абонентов на аутсорс. МТС купил аутсорсера «Билайна» за 1,37 миллиарда


Холдинг «Зелёная точка» приобретён МТС за 1,37 млрд рублей, как следует из годового финансового отчёта оператора. Он купил 51% акций оффшоров, владеющих компаниями из «Зелёной точки» -- провайдерами интернета, фиксированной телефонии и платного телевидения. На остальные 49% МТС заключила опционы, позволяющие потребовать продать акции.

Другие приобретения в 2019 году:

  • провайдер облачных сервисов IT-Grad за 2,5 млрд рублей
  • 7,5% акций Just AI, занимается голосовыми ассистентами с искусственным интеллектом, за 187,7 млн рублей
  • 15% в SWiP -- «платформу сервисов для бесконтактных платежей по биометрии лица и QR-коду с автоматическим распознаванием клиента в программах лояльности и одновременным учетом скидок, бонусов и баллов в момент оплаты»
  • доведена до 99,7% доля в МТС Банке, доля «Системы» была выкуплена за 12,8 млрд рублей. Прибыль МТС от банка по итогам года превысила прибыль от сервисов связи

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Большинство входящих в «Зелёную точку» компаний она приобрела у «Вымпелкома» в 2014—2015 году. Последний как минимум с 2011 года держит курс на максимальный аутсорсинг, что улучшает очётность компании, но, как выяснилось, создаёт риски потери контроля над сервисным подразделением. «Зелёная точка» была одним из его аутсорсинг-партнёров

В 2012—2013 гг. г. сети мобильной и фиксированной связи в Центральном округе были переданы под управление Nokia Siemens, в Приволжском и Дальневосточном округах — Huawei, в Сибири и на Урале — Ericsson.

В рамках этого проекта «Вымпелком» сократил штат своих сотрудников. В Huawei перешло около 1,3 тыс. специалистов оператора, в Ericsson — 400 человек, в Nokia Siemens — 500 человек.

В 2015 году он отдал на аутсорсинг IT-подразделение, весь back-end, включая биллинг, и запланировал продать башенную инфраструктуру. В 2017 году сотрудничество с Ericsson прекратилось, и «Вымпелком» передал все свои сети под управление Huawei и Nokia. Штат удалось сократить еще на 2,8 тысяч человек.

В 2015 году МТС уже покупала компанию-владельца аутсорсинг-партнёра «Вымпелкома». Объектом покупки стала NVision Group, куда входила «Энвижн Бизнес Салюшнс», обслуживавшая ШПД-сети «Билайна» в нескольких российских регионах. Позже «ЭБС» была выкуплена «Зелёной точкой». Таким образом, часть бизнеса, занимающаяся обслуживанием абонентов Билайна, не вошла в контур сделки.

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