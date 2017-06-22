С CNews, сайта входящего в число изданий медиахолдинга РБК, пропала статья о преимуществах продукта «1С», который используют органы власти.

Созданная в Иркутской области информсистема «Электронный бюджет» удивила местный Минфин несусветными названиями бюджетных профессий, 2-миллионной зарплатой сторожа, автопремиями чиновников и дорогими иномарками, закупленными для сельской местности, — гласил анонс пропавшего материала.

Представители CNews отказались обсуждать с «Роем!» редакционную политику публикации и удаления материалов. Но и не стали настаивать, что 16 июня произошла, например, техническая ошибка, из-за которой материал исчез (и после будет восстановлен).



«1С» обнаружила в госсекторе сторожа с зарплатой 2 млн, автопремии руководства и спорткар для деревни, удалённая статья CNews

Летом 2016 года основатель и совладелец «1С» Борис Нуралиев, в интервью «Ведомостям», отнёс сотрудничество «1С» с органами власти к самым значимым для него итогам Петербургского международного экономического форума. Тогда «1С» заинтересовались власти трёх регионов: «Мы подписали меморандумы и генеральные соглашения о сотрудничестве [в области информационных технологий] c правительствами Москвы, Тюменской и Иркутской областей», — говорил глава «1С». В пропавшем материале CNews рассказывал, чего удалось добиться спустя год после ПМЭФ властям Иркутской области.

Со ссылкой на рассказ первого заместителя министра финансов Иркутской области Александра Каневского в публикации перечислялись неожиданные для власти находки системы «1С»: люди странных профессий, гигантские премии, спортивный «Мерседес» в списках с тракторами. В прошлом бюджетные организации Иркутской области в значительной степени тоже работали на решениях «1С» (85% случаев, остальное на разном ПО других вендоров), но разрозненных. Новая система охватила сразу 576 организаций со штатом в 115 тысяч человек и 4 тысячи непосредственных пользователей. Объединенными данными по области: «мягко говоря, мы были удивлены», — рассказал Каневский.

По наблюдениям автора сайта NewsBabr.com статья с репликами замминистра исчезла с CNews через час после публикации, однако её всё ещё можно прочесть в интернет-архиве и кэшах поисковых систем. В читательском клубе CNews сохранились реплики первых комментаторов статьи. В частности они предсказывают сложности с будущими продажами «1С»:

«Сейчас время либеральное, посадок не будет. Но 1С в госструктурах станут бояться как чумы».

Какие изменения может дать регионам «1С», ясно из рассказа замминистра: «Мы не обладали достаточной информацией даже о том, кто работает в наших учреждениях, — описывал Каневский ситуацию, предварившую проект. — Оказалось, что у нас в учреждениях есть такие профессии как шишкосушильщик, пилоточ, зольщик, верховик. Кто все эти люди, чем они занимаются — до сих пор мы не до конца понимаем». «В отношении руководителей мы были точно уверены, что обладаем полной информацией. Не тут-то было, — отмечал Каневский. — Не редко мы встречаемся с различными видами стимулирующих выплат, которые руководители назначают себе самостоятельно, ни с кем не согласовывая». Найдены загадочные надбавки и рядовому персоналу — так зарплата сторожа одной из бюджетных организаций составила 2,26 млн руб. В парках специализированного автотранспорта госучреждений среди тракторов, грузовиков и бульдозеров — обнаружена пара дорогих джипов, один из них уже списан, меньше чем через год эксплуатации. Опыт Иркутской области показал, что «1С» сможет удивить даже власти уверенные в учтённой ранее информации (см. пример с выплатами руководителям выше).

Продукт «1С» оказался лучше, чем могли рассчитывать его покупатели.

Вечером 16 июня представитель группы ЕСН Григория Березкина сообщил, что группа приобрела 65% акций медиахолдинга РБК у Михаила Прохорова. CNews — это один из активов РБК. В отличие от других изданий холдинга, CNews не входит в «объединённую редакцию РБК», и работает автономно от неё. Берёзкин рассказал «Ведомостям» (интервью опубликовано 19 июня), что он не общался с журналистами РБК, пока готовилась сделка. Лишь познакомился с соруководителем редакции РБК Елизаветой Голиковой, но не обсуждал с ней никаких рабочих вопросов.