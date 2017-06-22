Онлайн-сервис грузоперевозок Deliver (ранее iCanDeliver) закрыл посевной раунд на $8 млн. К инвестиционному холдингу A&NN Group Александра Мамута и сингапурскому фонду прямых инвестиций Amereus Group, вошедших в проект ранее, присоединился инвестор Gett и «Нетологии» Inventure Partners. Последний вложил $3 млн.

«Рынок логистики составляет 20% всей экономики России, однако общий уровень эффективности сделок сегодня крайне низкий. Грузоотправители терпят убытки из-за непрозрачного ценообразования и отсутствий гарантий доставки, а перевозчики страдают от постоянных задержек оплат», — говорит основатель Deliver Данил Рудаков. «Прежде чем инвестировать в компанию, мы изучили мировые аналоги и верим, что Deliver имеет потенциал занять лидирующие позиции как на российском, так и на иностранных рынках грузоперевозок», — ссказал Сергей Азатян, управляющий партнер и сооснователь Inventure Partners.

В январе Deliver вышел из бета-тестирования, и была запущена многоуровневая автоматизированная система скоринга для перевозчиков. В апреле компания открыла офисы в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, а общее количество обрабатываемых заявок превысило тысячу в сутки. Средний чек заказа через Deliver составил 30 000 рублей.

Ежедневно в России осуществляется порядка 150 000 перевозок. База перевозчиков Deliver является крупнейшей в России и насчитывает более 59 000 подтвержденных водителей. В течение трех лет Deliver рассчитывает занять до 15% российского рынка грузоперевозок.