Евгений Касперский рассказал в интервью «Коммерсантъ» о своих планах покинуть компанию. «Когда мы полноценно выпустим свою безопасную операционную систему KasperskyOS, максимально разовьем это направление, тогда я и уйду. Это чуть-чуть за горизонтом», — сказал он. Он также уточнил, что скорее всего не будет передавать управление «Лабораторией Касперского» своим сыновьям: «я не думаю, что это будет кто-то из семьи». Первые устройства на операционной системе KasperskyOS появились у российского производителя IT-оборудования Kraftway — систему установили в маршрутизаторы. «Лаборатория Касперского» готовит операционную систему для встраиваемых применений с 2012 года.