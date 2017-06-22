Пользователи Facebook сообщили о сбое в системе, отвечающей за хранение данных о водительских удостоверениях, выданных жителям Москвы. Система «легла» 21 июня около 16 часов. В настоящий момент ее работоспособность восстановлена, но информация обрабатывается медленно. 20 июня о сбое в системе, отвечающей за оплату штрафов сообщали автомобилисты из Екатеринбурга. Представители ГИБДД пока не выпускали официальных комментариев.