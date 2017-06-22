Японское представительство онлайн-аукциона подержанных автомобилей CarPrice привлекло несколько миллионов долларов инвестиций от одной из крупнейших финансово-промышленных страны Mitsui&Co. Mitsui&Co. получила 25% акций японского представительства CarPrice. Средства будут потрачены на расширение экспансии в Японии и дальнейшее развитие технологической платформы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Структура рынка подержанных автомобилей в Японии предоставляет огромные перспективы для бизнес-модели CarPrice, что и привлекло инвесторов. Это редкость для рынка, когда российская компания, делающая бизнес в Японии, получает инвестиции от крупных японских корпораций. В Mitsui&Co. мы видим сильного партнера, который даст нам серьёзную экспертизу на локальном японском рынке. Для Mitsui&Co. инвестиции являются частью стратегии диверсификации бизнес-портфеля», — комментирует Денис Долматов, генеральный директор CarPrice.

Японский офис CarPrice работает по той же бизнес-модели, что и головной российский офис: сервис проводит юридическую и техническую диагностику и предлагает владельцам продать автомобиль на онлайн-аукционе. В результате аукциона побеждает наибольшая ставка, на которую продавец может согласиться или отказаться. Ежедневно через онлайн-аукцион продаются порядка 150 автомобилей. Со дня основания продано уже около 40 000 автомобилей. Российский онлайн-аукцион вышел в Японию в феврале 2016 года. Операционные данные по Японии не раскрываются.