Кривые стоимости «эфира» и популярности запроса «видеокарты майнинг» в Google идеально совпадают. Темпы роста цен на видеокарты сейчас составляют около 5−10% в неделю, что никак не охлаждает спрос на них и не снижает дефицит. Он сохранится до тех пор пока добыча криптовалюты с помощью видеокарт будет выгодна.

Чтобы видеокарты снова появились на рынке, недостаточно просто провалиться биткоину, эфиру и другим валютам. Нужно либо глубокое и продолжительное падение всех популярных валют с невысоким порогом входа для частных майнеров, либо драматическое подорожание электричества, либо выпуск огромной партии карт специально для добычи. Лучше — все сразу.