Домен www.google.ru оказался заблокирован Роскомнадзором. В реестре запрещённых ресурсов указано, что запись была внесена туда 14 июня 2016 года по решению ФНС. Тем не менее, по данным сайта «Каждый сбой», проблемы с доступом начались лишь сегодня около 14:00.

Издание TJ пишет, что сайт блокируется у небольших провайдеров «Наука и связь», Telecom TZ, «Сигнал», «Стальнет», «МарьиноNet». «МаксимаТелеком», оператор сети Wi-Fi в московском метро, также заблокировал сайт.

У провайдера ТТК домен заблокирован, как и у многих других:

Интересно, что провайдерский сервер, выше выдававший страницу-заглушку, достаточно быстро сломался и теперь выдаёт лишь ошибку:

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сказал RNS, что узнал о проблеме от журналистов и предоставит комментарий позднее.