Основатель Uber Трэвис Каланик все же подал в отставку, уступив давлению инвесторов. Uber считают примером того, как интернет изменяет традиционные отрасли, в том числе индустрию пассажирских перевозок, однако чтобы убедить Каланика отправится в отставку, инвесторам понадобилось вспомнить об устаревших способах коммуникации.

Фото: Inc.com

Крупнейшие инвесторы Uber из венчурной компании Benchmark Мэтт Колер и Питер Фентон лично вручили Каланику бумажное письмо, в котором изложили доводы в пользу его увольнения. Как сообщило агентство Bloomberg, которому удалось ознакомиться с документом, инвесторы заявили, что Каланик подверг Uber юридическим рискам.

В частности Каланика обвинили в том, что из-за его неосмотрительности входящая в Alphabet компания Waymo в феврале этого года подала иск в суд к дочке Uber Otto, которая занимается беспилотными грузоперевозками. Waymo обвинила Uber в использовании её наработок, украденных бывшим сотрудником Google Энтони Левандовски. В мае 2017 года Левандовски уволили из Uber, но это не помогло закрыть вопрос с иском.

Кроме того, инвесторы вспомнили о скандале со шпионской программой Greyball. В марте этого года СМИ обнаружили программу Greyball, которая использовалась Uber, чтобы мешать госслужащим проверять компанию и следить за конкурентами. После этого водитель такси-сервиса Lyft Майкл Гонзалес подал в суд на Uber за использование шпионского ПО.

Также причиной, по которой инвесторы требуют отставки Каланика, остается серия скандалов, связанных с обвинениями в сексизме. В феврале 2017 года бывший сотрудник Uber Сьюзан Фаулер опубликовала в сети свои воспоминания о работе в Uber, где обвинила менеджмент в дискриминации женщин и домогательствах после чего со схожими обвинениями выступило еще несколько бывших и действующих сотрудниц Uber.

Часть водителей, работающих с Uber, считает уход Каланика позитивным фактором. На днях Uber разослал водителям письмо с объяснениями новых принципов расчёта их доходов, а также анонсом новой программы помощи водителям, получившим травмы на работе. Для многих людей, работающих с Uber, уход Каланика является признаком возможных перемен к лучшему. Среди сотрудников Uber нашлись и те, кто считает, что акционеры компании допустили ошибку. Эти люди сейчас распространяют открытое письмо с требованием вернуть Каланика.

«Now that Uber doesn't have a CEO, COO, CTO, or CFO, I guess this is the closest it's ever been to a self-driving car company» — @gsvpioneer

Проблемы компании не идут на пользу ее бизнесу. По данным исследовательской компании Second Measure, доля Uber на американском рынке с начала этого года упала а 8% на фоне агрессивного роста ближайшего конкурента. Lyft в апреле увеличил долю рынка на 135% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правда скорее всего, падение доли рынка связано не с войной между Калаником и акционерами, а с более ранним скандалом, когда Uber обвинили в поддержке Трампа (Каланик стал его советником) и пользователи интернет призывали бойкотировать Uber и переходить на Lyft.

Через несколько часов после общения с Колером и Фентоном Каланик объявил о своей отставке, сообщив, что он надеется, что после его ухода Uber вернется к созиданию, а не увязнет в очередном конфликте. Операционные задачи будет решать комитет из 14 человек, входящих в совет директоров компании. Сооснователь Uber Гаррет Кэмп написал в Twitter: "Мы намного стабильнее, чем многие думают, мы все еще здесь и мы все еще управляем компанией". Каланик сообщил, что займется поисками своего преемника, которого он назвал "Тревис 2.0".

It's much more stable than people think. We are still here; still running the company https://t.co/RXxmwWvAH2

— Garrett Camp (@gc) June 21, 2017