Основатель Uber Трэвис Каланик все же подал в отставку, уступив давлению инвесторов. Uber считают примером того, как интернет изменяет традиционные отрасли, в том числе индустрию пассажирских перевозок, однако чтобы убедить Каланика отправится в отставку, инвесторам понадобилось вспомнить об устаревших способах коммуникации.

Фото: Inc.com

Крупнейшие инвесторы Uber из венчурной компании Benchmark Мэтт Колер и Питер Фентон лично вручили Каланику бумажное письмо, в котором изложили доводы в пользу его увольнения. Как сообщило агентство Bloomberg, которому удалось ознакомиться с документом, инвесторы заявили, что Каланик подверг Uber юридическим рискам.

В частности Каланика обвинили в том, что из-за его неосмотрительности входящая в Alphabet компания Waymo в феврале этого года подала иск в суд к дочке Uber Otto, которая занимается беспилотными грузоперевозками. Waymo обвинила Uber в использовании её наработок, украденных бывшим сотрудником Google Энтони Левандовски. В мае 2017 года Левандовски уволили из Uber, но это не помогло закрыть вопрос с иском.

Кроме того, инвесторы вспомнили о скандале со шпионской программой Greyball. В марте этого года СМИ обнаружили программу Greyball, которая использовалась Uber, чтобы мешать госслужащим проверять компанию и следить за конкурентами. После этого водитель такси-сервиса Lyft Майкл Гонзалес подал в суд на Uber за использование шпионского ПО.

Также причиной, по которой инвесторы требуют отставки Каланика, остается серия скандалов, связанных с обвинениями в сексизме. В феврале 2017 года бывший сотрудник Uber Сьюзан Фаулер опубликовала в сети свои воспоминания о работе в Uber, где обвинила менеджмент в дискриминации женщин и домогательствах после чего со схожими обвинениями выступило еще несколько бывших и действующих сотрудниц Uber.

Уволить нельзя оставить

Часть водителей, работающих с Uber, считает уход Каланика позитивным фактором. На днях Uber разослал водителям письмо с объяснениями новых принципов расчёта их доходов, а также анонсом новой программы помощи водителям, получившим травмы на работе. Для многих людей, работающих с Uber, уход Каланика является признаком возможных перемен к лучшему. Среди сотрудников Uber нашлись и те, кто считает, что акционеры компании допустили ошибку. Эти люди сейчас распространяют открытое письмо с требованием вернуть Каланика.

«Now that Uber doesn't have a CEO, COO, CTO, or CFO, I guess this is the closest it's ever been to a self-driving car company» — @gsvpioneer — Mariya (@thinkmariya) June 13, 2017

Проблемы компании не идут на пользу ее бизнесу. По данным исследовательской компании Second Measure, доля Uber на американском рынке с начала этого года упала а 8% на фоне агрессивного роста ближайшего конкурента. Lyft в апреле увеличил долю рынка на 135% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правда скорее всего, падение доли рынка связано не с войной между Калаником и акционерами, а с более ранним скандалом, когда Uber обвинили в поддержке Трампа (Каланик стал его советником) и пользователи интернет призывали бойкотировать Uber и переходить на Lyft.

Тревис 2.0

Через несколько часов после общения с Колером и Фентоном Каланик объявил о своей отставке, сообщив, что он надеется, что после его ухода Uber вернется к созиданию, а не увязнет в очередном конфликте. Операционные задачи будет решать комитет из 14 человек, входящих в совет директоров компании. Сооснователь Uber Гаррет Кэмп написал в Twitter: "Мы намного стабильнее, чем многие думают, мы все еще здесь и мы все еще управляем компанией". Каланик сообщил, что займется поисками своего преемника, которого он назвал "Тревис 2.0".

It's much more stable than people think. We are still here; still running the company https://t.co/RXxmwWvAH2 — Garrett Camp (@gc) June 21, 2017

Учитывая продолжающийся сексистский скандал вокруг Uber, возможно идеальным решением станет если Каланика на его посту сменит женщина. Одним из кандидатов является операционный директор Facebook Шерил Сандберг. Как выяснило издание New York Post, эту кандидатуру выдвинула член совета директоров Uber Арианна Хаффингтон. Другим рассматриваемым кандидатом является бывший операционный директор Disney Том Стэгс. Также источники утверждают, что рассматривается возможность предложить этот пост Мариссе Майер, которая недавно покинула пост президента Yahoo!, после того как компанию поглотил оператор Verizon.