Заблокированный на Украине «Яндекс» обнулил счета украинских пользователей Яндекс.Директа, сообщает издание AIN. Компания разослала уведомление клиентам, что больше не может выполнять обязательства перед ними и осуществить возврат средств из-за «обстоятельств непреодолимой силы». 18 мая Яндекс.Директ отключил возможность создания новых аккаунтов для Украины, а также возможность оплаты счетов в гривнах.