«Яндекс» обнулил счета украинских пользователей Яндекс.Директа


Заблокированный на Украине «Яндекс» обнулил счета украинских пользователей Яндекс.Директа, сообщает издание AIN. Компания разослала уведомление клиентам, что больше не может выполнять обязательства перед ними и осуществить возврат средств из-за «обстоятельств непреодолимой силы». 18 мая Яндекс.Директ отключил возможность создания новых аккаунтов для Украины, а также возможность оплаты счетов в гривнах.

«Яндекс» обнулил остатки на счетах украинских рекламодателей из-за «обстоятельств непреодолимой силы»

Сегодня многих украинских пользователей 'Яндекс.Директ' ожидал неприятный сюрприз — остатки на их счетах обнулили. Перед этим 'Яндекс' разослал уведомление своим партнерам в Украине о том, что больше не может выполнять обязательства перед ними и осущ…

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