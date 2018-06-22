Mail.ru Group может приобрести долю в агрегаторе такси «Везёт». Об этом «Роем!» рассказали представители холдинга. Компании «заключили соглашение о конвертируемом займе в рамках подготовки к новому раунду инвестиций», говорится в сообщении. Условия предоставления займа и общий размер раунда не раскрываются. В соответствии с соглашением, MRG будет иметь право конвертации займа в обыкновенные акции «Везёт».

Мы не будем консолидировать свою инвестицию, во-вторых, это сотрудничество даёт нам возможность продолжить интегрировать такси в наши сервисы и, прежде всего, в социальные сети. Партнерство усилит присутствие не только на московском рынке, но и позволит представить продукт для аудитории других регионов, — прокомментировал генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

В начале 2018 года стало известно, что «Везет» планирует привлечь до $200 млн инвестиций. Тогда сообщалось, что агрегатор может привлечь инвестиции в том числе от Alibaba Group или подобных холдингов. Переговоры шли с японской медиакорпорацией Softbank, японским игроком в сфере электронной торговли Rakuten, арабским холдингом Kingdom Holding и немецким автомобилестроителем Daimler.

В апреле этого года сотовый оператор «МегаФон» и Mail.ru Group купили 55% в онлайн-агрегаторе такси CityMobil за $35 млн. «МегаФон» получил примерно 30% компании, а холдинг — в 25%.