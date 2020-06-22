Михаил Мишустин планирует снизить страховые взносы для российских IT-компаний с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%, отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных площадках и ввести для разработчиков специальные субсидии. Меры будут бессрочными, претендовать на поддержку смогут бизнесы, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.
Источники «Ведомостей» считают, что власти рассчитывают с помощью этих мер вернуть российских разработчиков, зарегистрировавших компании в других юрисдикциях. Получат ли льготы иностранные компании, работающие на российском рынке, пока не решено. Опрошенные изданием эксперты готовящейся поддержкой довольны, но не уверены, что это поможет вернуть в Россию стартапы -- их западные партнеры не всегда любят вступать в отношения с российскими юрлицами.
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>у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.
Как обычно, рекламная модель веба в пролете.
Кого они тогда возвращать собрались?
Выделять разработку в отдельное юр. лицо опасно, налоговая потом склеит выручку и доначислит налоги.
Что из этих мер имеет отношение к «возвращению утекших»? Положение физлиц не меняется никак.
Каким-то компаниям, возможно, и станет чуть легче работать в России. Но сотрудники уезжают в другие страны вовсе не потому, что хотят помочь российским компаниям оптимизировать налоги.
Похоже, опять сделано под своих, от того и этот анахронизм:
>не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке
Свои спокойно выведут (вывели) разработку в отдельное юр. лицо и хорошо сэкономят, а чужие побоятся дробить бизнес — налоговая лютует в этом вопросе.
Ведь не может супруга Ашманова (главный мотор этих льгот, если судить по СМИ) не знать, что разработчики ПО на рекламной модели живут по большей части.
>> снизят налог на прибыль, чтобы вернуть утекшие мозги
можно подумать, эти самые мозги прям мечутса по планете в поиске на 0.3% снизить чтото там гипотетическое. Теоретически.
Тогда можно налоги обнулить или даже доплачивать и все ломанутся в Ботствану например и она станет Нью Альто.
Совершенно очевидно, что такие меры принимаются для очередных галочек — топо меры приняты, усиленно привлекаем, устранение админбарьеров, балблабла (уже третий десяток лет пошел борьбы), техно логический прорыв, балблабла, ррррегуляторна гильотина, йопть.
Кому нужно то это вот все?
>Кому нужно то это вот все?
https://tass.ru/ekonomika/3316306
Это очень большие деньги, очень.
Судя по комментариям, никто из высказывавшихся выше вообще не имеет никакого отношения к разработкам ПО. Бла-бла-бла …
На самом деле реальные разработчики ПО эту инициативу восприняли весьма положительно и пользоваться этими новыми льготаму будут многие без всякого деления на «своих» и «чужих». Если же углубляться в детали, то причиной создания компаний в иностранных юрисдикциях в случае разработчиков ПО является чаще не их острое желание сэкономить на налогах, а недосток инструментов защиты интеллектуальных прав и инвестиций в российской юрисдикции, неадекватные правила валютного контроля, а также необходимость организации эффективных продаж на зарубежных рынках (принимать платежи непосредственно на российские юр. лица через многие популярные зарубежные платежные системы и инструменты слишком обременительно, а иногда и невозможно).
Между тем, расходы на персонал — это одна из весьма значительных статей расходов разработчиков ПО, особенно, если речь идет не о тиражных продуктах, а о заказной разработке. Тиражные же разработчики вынуждены существенно тратиться на рекламу и продвижение. Новые льготы затронут обе упомянутые сферы деятельности и, в том числе поэтому, воспринимаются на рынке с заметным энтузиазмом.