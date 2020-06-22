Михаил Мишустин планирует снизить страховые взносы для российских IT-компаний с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%, отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных площадках и ввести для разработчиков специальные субсидии. Меры будут бессрочными, претендовать на поддержку смогут бизнесы, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.

Источники «Ведомостей» считают, что власти рассчитывают с помощью этих мер вернуть российских разработчиков, зарегистрировавших компании в других юрисдикциях. Получат ли льготы иностранные компании, работающие на российском рынке, пока не решено. Опрошенные изданием эксперты готовящейся поддержкой довольны, но не уверены, что это поможет вернуть в Россию стартапы -- их западные партнеры не всегда любят вступать в отношения с российскими юрлицами.