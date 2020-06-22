Директор по исследованиям ИИ «ВКонтакте» Павел Калайдин рассказал директору «Билайна» по большим данным Константину Романову про работу «Лаборатории искусственного интеллекта ВК» в рамках подкаста Романова.

Калайдин намекнул на некоторые возможности, которые могут появиться в ВК «в ближайшие год-два». В Лаборатории уже разработали технологию, которая генерирует заголовки новостей по их текстам, могут дополнить сервис подкастов технологией расшифровки аудио в текст. Искусственный интеллект будет делать содержательные выжимки из новостей или, например, выбрать всё содержательное из объемной переписки в чате, если в нем накопилось много новых сообщений.

В «Лаборатории» исследуют возможность сделать модели машинного обучения «маленькими», чтобы их можно было запускать на пользовательских устройствах, а не только на серверах «ВКонтакте», тогда пользовательский контент можно будет использовать для обучения без отправки в ВК.

Калайдин привел интересный пример работы алгоритма формирования заголовков новостей. Он создал заголовок о пожаре в «Нотр-Даме» и написал в нём, что никто не пострадал, хотя в тексте не было упоминаний о пострадавших. Но робот «знал», что в новостных агентствах любят выносить информацию о пострадавших в заголовок и сам догадался, что их не было.

Рассказал он и о том, как пользователи учились обманывать алгоритм сортировки обращений в поддержку по важности. В ВК считали требующими быстрого реагирования жалобы на шантаж, и пользователи начали сообщать в заголовке жалобы о шантаже, а в тексте писать о каких-то мелких неприоритетных проблемах. В результате ИИ научили анализировать всё обращение.

В феврале Романов записал подкаст с участием Андрея Калинина, директора по ИИ в Mail.ru Group, который отвечает за разработку «Маруси». Умная колонка должна вырасти до «экосистемы голосовых ассистентов», «голосовой операционной системы», и считается сейчас в Mail.ru ключевым проектом.

В Mail хотят сыграть на контрасте с язвящей и хамящей «Алисой» и сделать «Марусю» максимально доброй и милой. Калинин говорит, что способность Маруси мурчать при поглаживании не упоминается в документации, но дети быстро находят эту «пасхалку» сами.