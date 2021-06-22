В Москве, Московской и Белгородской и нескольких других областях начнут продавать в интернете рецептурные лекарства, это получится сделать в рамках «экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций» («регуляторных песочниц»). Участником пилотов со стороны аптек выступит Ozon, который и был инициатором установления экспериментального правового режима продажи лекарств.

Минэкономики разработало поправки в ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств», которые разрешают онлайн-продажу рецептурных препаратов, за исключением наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарств, а также препаратов, содержащих более 25% этилового спирта. Проект федерального закона, вносящего эти поправки в ФЗ-61, был сегодня опубликован на портале regulation.gov.ru.

Ozon технологически готов обеспечить прозрачный безопасный процесс продажи по электронному рецепту и доставку", — сообщили «Ъ» в пресс-службе компании.

В июне аналитики рекламной платформы SlickJump совместно с компанией «Ютека» проанализировали демографию и поведение пользователей онлайн-аптек. Пол между ними распределяется как 59% к 41% в пользу женщин, возраст в основном средний. Исследователи считают, что популярность аптек в интернете расти резко не будет.

Чтобы существенно повысить продажи лекарств в интернете нужно привлечь покупателей от 45 лет и старше. Сейчас таких клиентов недостаточно, чтобы обеспечить увеличение среднего чека и покрытие расходов на доставку.

Уровень доверия к интернет-аптекам невысокий, а пользуются ими в основном для сравнения цен и заказа более дешевых лекарств с получением в ближайшей аптеке, добавляют исследователи.