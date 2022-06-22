Госдума во втором чтении может ужесточить законопроект об ответственности иностранных IT-компаний за несоблюдение российского законодательства, внесенный в марте 2022 г. депутатами-единороссами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским. Изменения ко второму чтению внесены также единороссом Дмитрием Вяткиным. Закон «о приземлении» иностранных IT-компаний был принят в 2021 г. По нему они обязаны для продолжения работы в РФ создать филиал, открыть представительство или учредить российское юрлицо, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить на сайте форму обратной связи с пользователями из России. Помимо этого, иностранные лица должны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство. Первым и единственным, к кому применялись санкции за неисполнение закона, стала Google. Еще в апреле 2022 г. Роскомнадзор объявил о «введении мер понуждения информирующего и экономического характера» в отношении Google LLC. Компании и ее сервисам (в том числе «Google поиск», Google Play, Google Chat, YouTube, YouTube Music, Gmail) запретили рекламироваться в России. Поисковые сервисы при выдаче Google и ее сервисов обязали «информировать интернет-пользователей» о нарушении компанией российского законодательства.

Среди новых инициатив – ведение административной ответственности до 5 млн руб. для операторов поисковых систем («Яндекс», «Рамблер» и т. д.), провайдеров хостинга и др. за отсутствие информации о том, что компания нарушает законодательство РФ и к нему применены меры понуждения. Также Вяткин предложил дополнить санкциями за распространение на территории РФ рекламы иностранным юрлицом, если Роскомнадзор принял решение о запрете такой деятельности. Речь идет о штрафах для компаний в размере от 500 000 до 3 млн руб.