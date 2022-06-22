Разница в цене серых и белых iPhone достигла 70%. Дешевле долететь до Кызыл-Орды и взять там, чем покупать в России у официалов → Roem.ru

Покупатели желающие купить "ростестовый" iPhone летом 2022-го переплачивают за своё желание 60-70% от цены ввезённых неофициально устройств.

Благодаря падению курса иностранных валют, параллельные импортёры могут продавать iPhone в России по цене 77-80 тысяч рублей (для примера берём модель iPhone 13 Pro 128Gb), такие цены реальны в Санкт-Петербурге и Москве

В то же время рекомендованные Apple продавцы (сотовые операторы, Связной/СStore, iPort и Re:Store) держат цены на эту модель на уровне 129 990 рублей, что вызывает нездоровое недоумение: на разницу в цене можно доехать до казахской Кызыл-Орды, снять денег с карты Мир по курсу НСПК и купить казахский iPhone.