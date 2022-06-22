Разница в цене серых и белых iPhone достигла 70%. Дешевле долететь до Кызыл-Орды и взять там, чем покупать в России у официалов → Roem.ru

Покупатели желающие купить "ростестовый" iPhone летом 2022-го переплачивают за своё желание 60-70% от цены ввезённых неофициально устройств.
Благодаря падению курса иностранных валют, параллельные импортёры могут продавать iPhone в России по цене 77-80 тысяч рублей (для примера берём модель iPhone 13 Pro 128Gb), такие цены реальны в Санкт-Петербурге и Москве
В то же время рекомендованные Apple продавцы (сотовые операторы, Связной/СStore, iPort и Re:Store) держат цены на эту модель на уровне 129 990 рублей, что вызывает нездоровое недоумение: на разницу в цене можно доехать до казахской Кызыл-Орды, снять денег с карты Мир по курсу НСПК и купить казахский iPhone.
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Про Дубай забыли написать: там 13 pro 128gb стоит 56 000 рублей на наши деньги
https://www.amazon.ae/New-Apple-iPhone-Pro-128GB/dp/B09G8Y5W7V/
То бишь, навар на тупо купленное в магазе устройство — 20 000 рублей, 35% с оборота.
Официалы сколько получают навара — сложно представить. Надеюсь, щёчки у них не треснут.
Macbook Air продавали по 103 000 — 104 000. "Серый" могли отдать за 89 000 — 95 000 две недели назад. Билеты в Дубай стоят не так выгодно даже в расчете на одного человека (+56К в обе стороны). Если только в отпуск лететь, а сейчас не сезон.
Для тех, кто рассматривает посещение Казахстана в целях покупки техники. Если едите на машине покупайте страховку! Дорожная полиция очень сильно отличается от РФ и останавливать вас будут гораздо чаще — ГОРАЗДО! Особенно если регион на номере не из сопредельных городов. И штраф там немного повыше чем в РФ примерно 28 000 тысяч тенге (это около 2 200 рублей +/-) — за отсутствие страховки. В любом случае вы эти расходы покроете на невысокой стоимости за бензин. Около 32 рублей 92 и 35 рублей 95. Опять же (+/-) — По поводу 100 — не такой часты гость как у нас и вообще не помню, чтобы за пределами городов он был, но может не обращал внимание. По качеству норм — если на оф сетях заправляться. Кстати если есть какая-то нужда в банковской карте, то сделать ее можно — (если не чего не поменялось) но нужен местный ИНН и местный номер. ИНН — делается задень — но понадобиться для него заигран паспорт. Кстати для въезда в страну внутреннего хватит. Да и вообще если поедете за покупками и будет свободное время можно не плохо так отдохнуть и весьма бюджетно.
А это не связано ли с курсом рубля/доллара? Доллар просто так купить и снять или перевести нельзя. Во-первых, курс купить/продать в банке с дельтой в 15-20 рублей. Во-вторых, как раньше это сделать уже не так просто. В app store встроенные покупки похоже исходят из курса 75 рублей за доллар.