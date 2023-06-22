Минцифры прорабатывает отказ от блокировки сайтов с нелицензионным видеоконтентом западных компаний, сообщил источник «РИА Новости». Вопрос прорабатывается с участниками отрасли. Предполагается, что разрешить могут публикацию контента, который легально не представлен в РФ и не содержит экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ. «Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ»,— сказал источник агентства. Многие западные кинокомпании и стриминговые сервисы отказались от работы в России после ввода войск РФ на Украину. Из страны ушли Disney, Sony Pictures, Warner Bros, Netflix и др. Фильмы их производства показывают в кинотеатрах в формате «предсеансового обслуживания».

Число подписчиков онлайн-кинотеатров в начале 2023 года выросло по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, тем или иным видом подписки (платной, бесплатной или оформленной на пробный период) пользуется почти половина россиян, сообщила исследовательская компания Gfk. "В начале 2023 года аудитория подписчиков онлайн-кинотеатров значимо выросла по сравнению с последним кварталом 2022 года: всеми видами подписки пользуется почти половина городских жителей 16-55 лет (49% по сравнению с 46% в четвертом квартале 2022), а платными подписками - треть (33% по сравнению с 31% соответственно)", - говорится в исследовании на основании ответов 7500 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тысяч человек.