Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что в ведомстве обсудили было регулирование рынка маркетплейсов, но решили, что необходимости в этом нет, участники сами "нашли компромисс".

"Так как участники рынка маркетплейсов договорились о подписании кодекса добросовестных практик, создали рабочую группу с участием всех вовлеченных ведомств, чтобы государство и все экспертное и бизнес-сообщество могли наблюдать за тем, как исполняются взятые на себя добровольные обязательства, нет необходимости вводить какое-то нормативно-правовое регулирование. Мы видим, что ситуация нормальная, все удовлетворены такой работой и всегда, по всем спорным ситуациям находятся компромиссы", - сказал Евтухов.

Тем временем, в российском парламенте одобрили "пятый антимонопольный пакет".

Проект дополняет закон «О защите конкуренции» новой статьёй, которая направлена на пресечение злоупотреблений доминирующим положением со стороны владельцев цифровых платформ. Запрет распространяется на злоупотребление доминирующим положением маркетплейсами и агрегаторами, если они оказывают существенное влияние на смежные рынки, и их выручка за последний календарный год превышает 2 млрд руб. Законопроект также определяет критерии, по которым цифровая платформа может быть признана доминирующим субъектом. Вводится понятие «сетевой эффект», под которым подразумевается возможность влиять на условия интернет-торговли. Устанавливать наличие данного эффекта будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Кроме того, согласно документу, компании должны будут согласовывать со службой сделки на цифровом рынке, превышающие 7 млрд руб.

На ПМЭФ Владимир Путин заявил, что "нужно полностью отменить проверки бизнеса, если он не связан с высокими рисками причинения вреда". В марте ФАС предлагала вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки IТ-компаний после конфликта селлеров с Wildberries. Та же ФАС просила Wildberries не менять резко и без предупреждения в одностороннем порядке условия работы с продавцами. Через несколько дней после этой просьбы Wildberries поменяли резко и без предупреждения в одностороннем порядке условия работы с продавцами.