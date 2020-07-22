Сегодня Госдума приняла в третьем чтении шедший к нему более двух лет закон «О цифровых финансовых активах». Их определили как «цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, <...> выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы» (в блокчейн-отрасли этому описанию соответствуют security-токены. Utility-токены узаконили как «утилитарные цифровые права»).

Цифровыми валютами, в свою очередь, признали «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе», которые могут быть средствами платежа, или инвестицией, но не являются денежной единицей РФ или других государств. Закон не распространяется на электронные деньги и на бездокументарные ценные бумаги. Цифровые валюты приравнены к имуществу.

Цифровые валюты в рамках российской правовой системы нельзя принимать как оплату за товары, услуги, работу. Их можно продавать друг другу, а для судебной защиты придётся задекларировать валюту, сделки и операции. Распространение информации об оплате цифровыми валютами запрещено.

Выпускать ЦФА и ЦВ получили право физлица-ИП и юлица. Банк России сможет разрешать покупку тех или иных ЦФА только квалифицированным инвесторам или только на ограниченную сумму. Администраторами информационной системы, в которой выпускаются ЦФА смогут стать только люди с высшим образованием, опытом руководства финансовой или IT-организацией не меньше 2 лет, либо с аналогичным опытом работы на высоких госдолжностях. К другим сотрудникам платформы тоже есть требования по опыту и квалификации. Не смогут этим заниматься заподозренные в терроризме и отмывании денег.

Оператор информационной системы будет ответственен за целостность и достоверность записей в блокчейне, бесперебойность работы сервисов и восстановление утраченного хозяином ЦФА доступа к ним, в случае сбоев и потерь информации он возмещает убытки.

Информацию о записях в системе он предоставит по требованию суда и разнообразных органов в предусмотренных законом случаях, по запросам в рамках антикоррупционных расследований и конкурсных производств. Информация в системе должна храниться не менее 5 лет.

Закон разрешил функционирование криптобирж (операторов обмена ЦФА и иных цифровых прав). В реестр имеющих право на такую деятельность бирж Центробанка возьмут компании с уставным капиталом и чистыми активами не менее 50 млн рублей. В компании не должно быть участников, зарегистрированных в оффшорах. Требования к руководству бирж аналогичны требованиям к операторам информсистем. И те, и другие получают право признавать пользователей квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями законодательства.

С помощью ЦФА разрешено привлекать инвестиции и выпускать «криптодеривативы» -- «активы, удостоверяющие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам». Акциями в основе таких активов могут быть только бумаги непубличных компаний. Такие ЦФА не могут выпускать компании, уже продававшие нецифровые акции. После выпуска таких ЦФА на биржу компания выйти не сможет. Сконвертировать «обычные» акции в цифровые тоже нельзя.

В рекламе ЦФА компании обязали указывать, что это высокорисковые активы, их приобретение может привести к потере всех уплаченных денег, не разрешили обещать рост курса.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. Майнинг он не регулирует