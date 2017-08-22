Прямые трансляции во «ВКонтакте» первых игр чемпионата Испании по футболу посмотрели 1,6 млн человек (матч «Барселона» — «Бетис») и 850 000 человек (матч «Депортиво» — «Реал»). Аудиторию ВК, оказалось, можно сопоставить с телевизионной, так как охват игр за суперкубок Испании на «Матче ТВ» составил 1,5 млн и 1 млн человек. При такой аудитории в соцсети рекламные доходы в интернете могут достичь около 1,5 млн рублей с каждого матча. Об этом сообщает «Коммерсантъ».