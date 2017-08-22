«МаксимаТелеком» запустила для пользователей Wi-Fi в метро Петербурга услугу платного отключения рекламы


«МаксимаТелеком» запустила для пользователей Wi-Fi в метро Петербурга услугу платного отключения рекламы. С 22 августа можно подключить услугу «Как дома» за 129 рублей в месяц, благодаря которой подключение к сети будет проходить без авторизации и рекламы на экране входа. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на представителей компании.

«МаксимаТелеком» разрешила отключать рекламу пользователям Wi-Fi в метро Петербурга

Оператор бесплатного Wi-Fi в общественном транспорте «МаксимаТелеком» запустила в метро Санкт-Петербурга услугу платного отключения авторизации и показа рекламы при подключении к сети. Об этом vc.ru сообщили в компании.

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