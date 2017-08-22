Несмотря на все усилия, прикладываемые государством для поддержи российских ИТ-компаний, их доля на рынке в прошлом году увеличилась не очень значительно. В рейтинге 50 наиболее прибыльных IT-компаний, составленном компанией TAdviser, их доля по выручке составляет 50,5%, а все первые строчки рейтинга заняты иностранными производителями.

Самой прибыльной IT-компанией в России по итогам 2016 года стала «дочка» южнокорейской LG, в 2016 году «ЛГ Электроникс Рус» увеличила чистую прибыль по РСБУ почти в три раза — до 7,3 млрд рублей. Вторая в рейтинге — ООО «Эппл Рус», ее чистая прибыль выросла с 7 млн рублей почти до 6,5 млрд рублей. На третьем месте, как и в прошлом году, «Самсунг Электроникс» с чистой прибылью 6,4 млрд рублей. Лидер рейтинга в 2014 и 2015 годах — дочка американской корпорации IBM, ООО ИБМ ВЕА,— оказался на пятом месте.

Импортозамещение если и происходит, то настолько неспешно, что не может пошатнуть позиции и сдержать рост иностранных игроков. Их доля в суммарной выручке и прибыли рейтинга увеличилась до 50,5% и 60,9% соответственно. При этом самыми высокорентабельными ИТ-компаниями являются отечественные производители программного обеспечения – «Петер-сервис» и разработчик продуктов для госорганов «Кейсистемс»— заявил главный редактор TAdviser Александр Левашов.

Российский разрабочик телеком-решений «Петер-Сервис» (входит в группу USM Holdings) добрался только до 4 строчки рейтинга. Компания увеличила чистую прибыль на 32%, до 3,8 млрд рублей.

По итогам 2016 года не смогли попасть в ранкинг ключевые поставщики телекоммуникационного оборудования. Ericsson, Nokia Siemens Networks и Alcatel-Lucent показали снижение выручки и убытки, что можно объяснить сокращением инвестиций в оборудование со стороны сотовых операторов.

Рейтинг не включает в себя интернет-компании, они в 2016 году получили выручку, сравнимую с российскими офисами крупнейших производителей электроники и ПО. "Яндекс" в 2016 году выручил 75,9 млрд рублей, чистая прибыль интернет-холдинга составила 6,8 млрд рублей. Выручка Mail.ru Group составила за тот же период 42 млрд рублей, чистая прибыль - 11,6 млрд.