Клиентам «Точки» будут доступны два банка для ведения счёта (а в перспективе — ещё больше), объявил глава сервиса Борис Дьяконов. Кроме старого партнёра «Открытия» сервис подключит «Киви Банк» (структуры «Открытия» владеют 21,05% акций класса Б в Qiwi, а в капитале компании Qiwi — 15,66%.). В недавней истории «Киви Банка» есть опыт работы с погибающим банком — в прошлом году банк платёжной системы подключился к реанимационным процессам и спас клиентов проекта Robokassa. Летом 2017 года «Открытие», владеющее долей в Qiwi, оказалось не в лучшей форме. Накануне АКРА поставило рейтинг банка «ФК Открытие» на пересмотр с негативным прогнозом.

Саму «Точку» создала бывшая команда, бывшего закрытого Банка24.ру. Из его офисов в «Открытие» в 2014—2015 годах перешло 350 человек. В 2016 году благополучно действующий «Киви Банк», после смерти «Океан Банка», подхватил обслуживание клиентов проекта Robokassa. Интеграция Robokassa с «Киви Банком» позволила реанимировать выплаты в пользу ИП и физлиц.