Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила новый срок отмены роуминга. Теперь операторы мобильной связи МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 должны изменить тарифы по внутрисетевому роумингу, ликвидировав разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках, до 15 декабря, пишут «Ведомости». Ранее операторы должны были выполнить требования ведомства до 13 августа.