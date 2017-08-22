Из-за моего письма в Decenter мы похоже спровоцировали массовый отток средств Россиян с биржи Poloniex, администрация оперативно вышла с нами на связь (всем бы так отвечали) и сообщили, что они не прекращают работу с Российскими гражданами, а письмо было автоматическим ответом на наш запрос о закрытии аккаунта. Хотя оно пришло не сразу и по смыслу ответа было похоже, что они проверили наше гражданство и в своем ответе дали понять, что больше не работают с нами, как с резидентами Российской Федерации. Напомню, что биржа Poloniex внесла пункт в условия использования:

“Вы гарантируете, что вы не:

(a) находитесь под контролем, как гражданин или резидент страны, на которую США наложили торговое эмбарго;"

Именно из-за этих условия мы начали процедуру закрытия аккаунта по их регламенту и вывода средств. Этот пункт недвусмысленно намекает на серьезные риски для Российских пользователей в условиях политической напряженности между Россией и США, в случае эскалации конфликта инвесторы и трейдеры могут столкнуться с финансовыми потерями или заморозкой активов на неопределенный срок, работая с американскими компаниями. Биржа Poloniex заранее внесла этот пункт, чтобы снять с себя ответственность в случае конкретных санкций в отношении граждан Российской Федерации со стороны властей США. Также хочу напомнить, что сегодня власти США приостановили выдачу виз в США в консульствах городов России и прекратили прием заявок по г.Москве до 1 сентября.

Многие интернет-пользователи упрекали сегодня СМИ в желтушности заголовков и обвиняли нас и конкретно меня в каком-то хайпе и вбросах. Свою историю я честно и подробно изложил в письме и поделился с сообществом http://telegra.ph/Pismo-08-20 , так как у нас не было другого выхода и нет времени ждать месяцами ответа, как сейчас ждут многие пользователи.

Мы уже получили первые заявки по нашему опроснику, некоторые инвесторы уже больше месяца ждут ответа, чтобы вывести свои средства и нулевая реакции от службы поддержки. Я конечно могу понять защитников биржи и их чувства, наверняка многие трейдеры/инвесторы в "шортах" или "лонгах" не могут закрыть свои позиции в убыток, скорее всего до сих пор этого не делают по личным причинам. Но и вы нас поймите, мы занимаемся разработкой проекта и без этих средств мы не сможем существовать. Потому что нужно тупо платить аренду и зарплаты.

Также биржа сообщила, что восстановили нам вывод средств и все должно быть нормально, хотя по их же регламенту закрытия аккаунта они должны были это сделать сами, по указанным нами реквизитам. Мы еще не проверяли работает ли вывод, так как наш финансовый директор сейчас недоступен.

Всем спасибо, кто нас поддерживал. Мы больше не собираемся работать с биржей Poloniex, как граждане РФ, из-за новых условий использования сервиса и политических рисков. Время учить китайский.

p.s.

В комментариях сегодня написала девушка, которая уже месяц ждет, чтобы вывести средства, ее проблемы почему-то биржа решать не хочет. Публикую с ее разрешения.

Опубликовано Артёмом Абаевым 21 августа 2017 г.