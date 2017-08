Крупнейшие новостные телеканалы CNN и NBC начали производить контент специально для Snapchat. CNN запустила ежедневное шоу The Update посвященное новостям продолжительностью 3−5 минут.

CNN, которая первой в мире запустила формат 24-часового вещания новостей, плотно сотрудничает со Snap с начала 2015 года. Изначально ее выпуски были скорее похожи на новостной дайджест, изложенный понятным языком. Сейчас речь идет именно о новостном выпуске, адаптированном под аудиторию Snapchat. Причем в случае каких-то неординарных событий компания будет запускать прямые включения, как это делается на ТВ.

NBC подошло у задаче еще более серьезно, в телекомпании над контентом для Snapchat работает 30 человек. С июля этого года новостные выпуски для Snapchat от NBC под названием Stay Tuned выходят два раза в день и компания сообщила, что ей удалось привлечь аудиторию в 29 млн человек.

По данным компании, более 60% аудитории шоу моложе 25 лет. Более 40% аудитории смотрят новости как минимум 3 раза в неделю. Для сравнения средний возраст зрителей новостных ТВ-шоу в США более 60 лет.

По данным Center on Media and Human Development at Northwestern University и Common Sense американские взрослые проводят перед экранами (всех типов: компьютер, смартфон, игровая консоль, ТВ) на 3−5 часов в сутки больше, чем дети и подростки. Старые заслуженные медиа уже не могут не экспериментировать со странными на первый взгляд платформами и микроформатами. Молодёжь приходится «подсаживать» на бренды телеканалов, с расчётом на то, что повзрослевшие дети через несколько лет пересядут на потребление классического CNN и NBC.

Безразличие молодёжи к традиционным каналам распространения новостей уже используют предприниматели. Так популярная e-mail-рассылка The Skimm объединяет миллионы подписчиков, предвзято пересказывает сюжеты СМИ и получает от СМИ инвестиции: