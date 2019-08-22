Источники РБК выяснили, что Сбербанк договаривается о возможной покупке картографического сервиса 2ГИС. Официально стороны не комментируют слух.

Сейчас 48,5% проекта принадлежит основателю Александру Сысоеву, Дмитрию Сысоеву — 19,8%, президенту российского 2ГИС Вере Гармаш и руководителю департамента R&D Борису Берхину — по 4,7%, у структур Baring Vostok — 20%, у ru-Net Holdings — 2,3%. Фонды в 2015-м вложили в 2ГИС $40 млн. Forbes оценивает проект в $243 млн, это восьмая по величине оценка в списке крупнейших компаний рунета.

Для Сбера вхождение в капитал 2ГИС может стать очередной сделкой с российскими онлайн-лидерами. Банк владеет, совместно с Яндексом, Яндекс.Деньгами, онлайн-магазином «Беру!» и контролирует «золотую акцию» поисковика. В июле 2019 банк заявил о создании совместно с Mail.ru Group совместного предприятия в сфере заказа такси и доставки еды. В апреле 2019 объявил о контроле над 46,5% интернет-холдинга Rambler Group Александра Мамута.