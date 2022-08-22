Издание TJournal объявило о закрытии с сентября: "Комитет" больше не может поддерживать функционирование издания и будет и дальше сокращать штат в изданиях Vc.ru и Dtf.ru
TJ уже несколько лет не зарабатывает деньги, работая в убыток. Но редакцию проекта и всю команду «Комитета» всегда драйвили охват нашего вещания и крутое сообщество. Мы верили, что на фоне выжженной поляны медиа в русскоязычном сегменте делаем важное дело. После блокировки посещаемость ресурса в один момент сократилась в 5 раз и продолжает плавно падать из месяца в месяц.
К сожалению, логики для существования проекта в его нынешней форме не осталось. И возможностей тоже: в сложившихся в стране обстоятельствах «Комитет» будет вынужден сократить свои расходы ещё как минимум на 30-40%, поэтому совет директоров компании после долгих дискуссий принял решение закрыть проект.
(выделение Roem.ru)
Верящая в "важное дело" редакция TJ полностью утратила контроль за контентом ресурса с момента начала боевых действий на Украине: охарактеризовать мягко его было можно как русофобский и человеконенавистнический. В таких обстоятельствах решение о закрытии выглядит даже запоздалым.
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Как говорит Мараховский, "В России даже антигосударственная деятельность требует государственного финансирования".
Идиоты какое-то время ехали на рекламных бюджетах по преимуществу от госкомпаний и госорганов (как и все), одновременно же самозабвенно, брызгая слюной, гавкали на российское государство — и думали, что эта музыка будет вечной.
Да нет, там куча частных компаний рекламу давала
Из госов могу Сбер вспомнить, пожалуй.
Нравились редакционные материалы, но не нравились пользовательские. Получился антипод cont.ws — там и похлеще есть материалы. В плане трафика медиа не так всё печально (SimilarWeb потверждает — у многих других нишевых дела куда хуже с ним) — издание можно было перезапустить, но почему-то не захотели этого делать. Получился бы уловный Пикабу или BigPicutre. Опять же морда одинаковая с vc.ru и никаких изюминок. Скорей всего решили прикрыть из-за политики. С них и Хабра пошла мода на дизайн инфосайтов. Кстати, они умерли вместе с русским твиттером — тот еле жив, судя по данным Brand Analytics :(
Вспомним, как слабоумные хипстеры, знающие про свою продвинутость и превосходство над маглами, куражились и гарцевали по буфету:
— Аахахах, блокировки! Идиоты криворукие в РКН думают, что они могут там что-то в интернете заблокировать, расскажите им про впн, телеграм уже пробовали заблокировать, хахах.
Ну примерно, как они раньше ржали над идиотами, которые думают, что западные белые большие публичные компании в демократических странах будут что-то там блокировать, отзывать и выключать по приказу правительства. Это же невозможно, абсурд, обратный карго-культ! В нормальной-то стране правительство не управляет бизнесом, слышите, совки!!!
Или как сейчас "эксперты", проспавшие последние полгода, возбуждённо комментируют жену мою Наталью, обмолвившуюся про техническую возможность выключить смартфоны удалённо:
— Хахахах, что за чушь, кто же будет это делать, этого никогда не было, это не нужно западным компаниям, для них важнее всего бизнес, клиенты, репутация у пользователей!!! Придурки путинистские не понимают, что бизнес может быть независим от правительства!
И вот внезапно их любимые проекты, где они искромётно угорали над тупыми путиниздами, закрываются или начинают клянчить денег и ныть, некоторые даже не после блокировки, а после присвоения статуса иноагента.
С разницей в 15 лет, ага.
Кто ж знал, что вместо flash и паралакса в мире победят примитивные кирпичики и блоки под предлогом адаптивности?
То, что флеш не взлетит решил Стив Джобс — на хабре кто-то должен про него слышать…
Единственная технология флеша, которую жаль — проигрывание векторных изображении, которые странным образом вылезли только сейчас: телеграм начал внедрять в (как это выговорить) "премиум-эмодзи". И Эппл, видимо, почуяв неладное пытался накрыть этот апдейт.
если говорить про Tjournal, то его сейчас закрывает рыночек, акционеры
То есть, у акционеров не хватает способностей вкурить, что надо сделать, чтобы сайт разблокировали и найти менеджеров, которы могли бы добиться наличия некоей аудитории на сайте после этого
Йован на Dirty смог загнать политоту в пыльный чулан, а менеджеры и акционеры TJ — не смогли.
Ну, как там писали юзеры TJ?
Воздастся всем по делам их.