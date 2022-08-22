TJ уже несколько лет не зарабатывает деньги, работая в убыток. Но редакцию проекта и всю команду «Комитета» всегда драйвили охват нашего вещания и крутое сообщество. Мы верили, что на фоне выжженной поляны медиа в русскоязычном сегменте делаем важное дело. После блокировки посещаемость ресурса в один момент сократилась в 5 раз и продолжает плавно падать из месяца в месяц.